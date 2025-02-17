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Часть Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Часть Ялты осталась без света
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ялте, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T11:12
2025-02-17T11:12
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ялте, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение за 3 часа.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, обильный снегопад обрушился на Южный берег, что существенно осложнило движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта.По словам мэра города Янины Павленко, сейчас в обработке и расчистке дорог в Ялте задействованы 15 единиц техники. Уже использовали более 400 тонн реагентов. Повалены несколько деревьев, возможны перебои в работе общественного транспорта. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогахНикитский ботсад в Ялте закрыли из-за снегопадаВ Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу
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РИА Новости Крым
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96
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Часть Ялты осталась без света

В Ялте после снегопада произошло аварийное отключение света

11:12 17.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ялте, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Ялте (частично). Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение за 3 часа.
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, обильный снегопад обрушился на Южный берег, что существенно осложнило движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта.
По словам мэра города Янины Павленко, сейчас в обработке и расчистке дорог в Ялте задействованы 15 единиц техники. Уже использовали более 400 тонн реагентов. Повалены несколько деревьев, возможны перебои в работе общественного транспорта.
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