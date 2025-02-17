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Часть Ялты осталась без света

Часть Ялты осталась без света - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Часть Ялты осталась без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ялте, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T11:12

2025-02-17T11:12

2025-02-17T11:12

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ялте, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение за 3 часа.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, обильный снегопад обрушился на Южный берег, что существенно осложнило движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта.По словам мэра города Янины Павленко, сейчас в обработке и расчистке дорог в Ялте задействованы 15 единиц техники. Уже использовали более 400 тонн реагентов. Повалены несколько деревьев, возможны перебои в работе общественного транспорта. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогахНикитский ботсад в Ялте закрыли из-за снегопадаВ Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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