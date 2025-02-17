https://crimea.ria.ru/20250217/v-shtab-kerchi-za-tri-dnya-privezli-97-postradavshikh-ot-mazuta-ptits--1144236391.html

В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц

В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц

В штаб по спасению птиц в Керчи за три дня привезли 97 пернатых, пострадавших в результате разлива мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T11:54

2025-02-17T11:54

2025-02-17T11:54

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разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В штаб по спасению птиц в Керчи за три дня привезли 97 пернатых, пострадавших в результате разлива мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор волонтерского штаба "Крым" Алексей Горшков.По его словам, сейчас в штабе расширяют вместимость вольера, который после окончания работ сможет вмещать одновременно 200 птиц вместо нынешних 100.Горшков добавил, что в понедельник волонтеры отправятся на Аршинцевскую косу где, по предварительным данным мониторинга, находятся еще около сотни пострадавших пернатых.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Работа по спасению пострадавших вследствие катастрофы птиц была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани. Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапАппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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