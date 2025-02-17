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В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц
В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц
В штаб по спасению птиц в Керчи за три дня привезли 97 пернатых, пострадавших в результате разлива мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T11:54
2025-02-17T11:54
2025-02-17T11:54
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разлив нефтепродуктов в черном море
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В штаб по спасению птиц в Керчи за три дня привезли 97 пернатых, пострадавших в результате разлива мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор волонтерского штаба "Крым" Алексей Горшков.По его словам, сейчас в штабе расширяют вместимость вольера, который после окончания работ сможет вмещать одновременно 200 птиц вместо нынешних 100.Горшков добавил, что в понедельник волонтеры отправятся на Аршинцевскую косу где, по предварительным данным мониторинга, находятся еще около сотни пострадавших пернатых.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Работа по спасению пострадавших вследствие катастрофы птиц была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани. Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапАппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, керчь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц
В штаб Керчи за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц - волонтеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В штаб по спасению птиц в Керчи за три дня привезли 97 пернатых, пострадавших в результате разлива мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор волонтерского штаба "Крым" Алексей Горшков.
"С 14 февраля к нам привезли 97 птиц – это гагары и чомги. Мы их отмыли и готовим к перевозке в сафари-парк "Тайган", - рассказал волонтер.
По его словам, сейчас в штабе расширяют вместимость вольера, который после окончания работ сможет вмещать одновременно 200 птиц вместо нынешних 100.
Горшков добавил, что в понедельник волонтеры отправятся на Аршинцевскую косу где, по предварительным данным мониторинга, находятся еще около сотни пострадавших пернатых.
15 декабря
2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Работа по спасению пострадавших вследствие катастрофы птиц была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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