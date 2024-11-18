https://crimea.ria.ru/20241118/reshenie-bit-oruzhiem-nato-po-rossii-bylo-soglasovano-s-trampom--mnenie-1141936877.html

Решение бить оружием НАТО по России было согласовано с Трампом – мнение

Решение бить оружием НАТО по России было согласовано с Трампом – мнение - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Решение бить оружием НАТО по России было согласовано с Трампом – мнение

Разрешение наносить удары дальнобойным оружием НАТО вглубь России было согласовано с администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа. Такое мнение в РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T13:11

2024-11-18T13:11

2024-11-18T13:11

радио "спутник в крыму"

мнения

александр ирхин

сша

оружие

поставки западного оружия украине

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Разрешение наносить удары дальнобойным оружием НАТО вглубь России было согласовано с администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Решение повысить градус эскалации украинского конфликта было коллективным для Запада, и связывать его исключительно с демократической партией США неверно, считает политолог."Думаю, что эта позиция была согласована с администрацией Трампа", – сказал Ирхин.Это, во-первых, объясняется тем, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Америки, как и любой другой мировой и региональной державы, не завязан на одного политика, добавил он.Во-вторых, главная цель любой администрации США в нынешних геополитических условиях – это не Украина, а сдерживание Китая и выстраивание нового порядка в Восточной и Юго-Восточной Азии, чем продолжит заниматься и Трамп в должности президента, сказал политолог."Но ему нужна определенная долговременная передышка, связанная с передачей военных обязательств европейским членам НАТО. Поэтому Трамп и говорит о мире", – отметил эксперт.При этом он "предлагает не мир во имя мира, а мир во имя американских интересов, с позиции силы", подчеркнул Ирхин. А такое предложение ничем принципиально не отличается от тех, что раньше звучали от Запада, заметил он."Не было ни одного предложения, которое бы нас устраивало и давало возможность сохраниться России в новом мировом порядке. И пока все думают только о том, как поставить конфликт на паузу, понимая, что формулы мира нет, и в ближайшее время она не будет просматриваться", – сказал Ирхин.И Америка упускать этой возможности не будет ни с Байденом, ни с Трампом, о чем и свидетельствует разрешение бить "дальнобоем" по РФ, считает он."Потому что Трампу для выхода на переговоры с Россией тоже нужны более выгодные возможности, с которых можно будет что-то диктовать или выходить на какой-то компромисс. Между выборами и инаугурацией есть несколько месяцев, в которые Запад попытается вложить всю силу", – прогнозирует Ирхин.Он напомнил, что именно Трамп в период предыдущего президентства в США "открыл путь эскалации, стал готовить Украину, насыщал ее американским вооружением, которое должно было быть утилизировано, но с учетом прибыли".С точки зрения рациональности, свойственной всей западной цивилизации, будет использоваться и дорогостоящее дальнобойное вооружение теперь, считает Ирхин."Запад знает, куда тратить деньги и не позволит тратить многомиллионные ракеты на объекты и цели, которые будут иметь стоимость меньшую, чем эти ракеты. Очень нерационально с военной точки зрения использовать дорогие ракеты по скоплению войск. То есть предназначение ATACMS, Storm Shadow и Scalp – это объекты стоимостью несколько миллионов долларов и выше", – подытожил эксперт.Ранее политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов высказал мнение о том, какими могут быть последствия ударов вглубь России западным оружием с участием военных НАТО. 18 ноября New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден дал разрешение наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ для защиты интересов Украины. В статье отмечалось, что вооружение могут применить сперва в Курской области. Также в этот день издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить удары по территории РФ своими дальнобойными ракетами-аналогами Scalp и Storm Shadow. Позже эту публикацию удалили.Президент России Владимир Путин в сентябре 2024 года заявлял, что страны НАТО обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. И если такое решение будет принято, Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявление Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России Байден хочет начать третью мировую - заявление в Конгрессе по ATACMS

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мнения, александр ирхин, сша, оружие, поставки западного оружия украине, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), россия, украина