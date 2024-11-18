https://crimea.ria.ru/20241118/udary-dalnoboynymi-raketami-po-rossii-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-1141930770.html

Удары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявление

Удары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявление - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Удары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявление

Ракетные удары по территории России не будут анонсированы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T07:30

2024-11-18T07:30

2024-11-18T07:31

поставки западного оружия украине

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Ракетные удары по территории России не будут анонсированы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Москва неоднократно предостерегала США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву, заявлял ранее президент России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракетЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгареЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, россия, украина, владимир зеленский, нато, новости, в мире