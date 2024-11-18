Удары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявление
Зеленский прокомментировал разрешение Запада на удары вглубь России
07:30 18.11.2024 (обновлено: 07:31 18.11.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Ракетные удары по территории России не будут анонсированы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
"Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя", — заявил Зеленский, комментируя эти сообщения.
Москва неоднократно предостерегала США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.
Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву, заявлял ранее президент России.
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