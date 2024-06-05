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Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы

Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы

Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T22:06

2024-06-05T22:06

2024-06-05T22:31

владимир путин (политик)

новости

россия

украина

коллективный запад

политика

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Также он подчеркнул, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. Кроме того, российский лидер заметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.Он также добавил, что украинские военные сами не могут нанести удар высокоточными ракетами: цели выбирают западные специалисты, у Москвы нет иллюзий по этому поводу.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по РоссииКакие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – экспертЗапад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракет

россия

украина

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2024

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владимир путин (политик), новости, россия, украина, коллективный запад, политика, поставки западного оружия украине