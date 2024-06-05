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Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T22:06
2024-06-05T22:31
владимир путин (политик)
новости
россия
украина
коллективный запад
политика
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Также он подчеркнул, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. Кроме того, российский лидер заметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.Он также добавил, что украинские военные сами не могут нанести удар высокоточными ракетами: цели выбирают западные специалисты, у Москвы нет иллюзий по этому поводу.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по РоссииКакие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – экспертЗапад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракет
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владимир путин (политик), новости, россия, украина, коллективный запад, политика, поставки западного оружия украине
Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы

Ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным – Путин

22:06 05.06.2024 (обновлено: 22:31 05.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным, поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в другие регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. Ответ может быть ассиметричным – мы над этим подумаем", – заявил президент РФ.

Также он подчеркнул, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. Кроме того, российский лидер заметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.

"В конечном итоге, если мы видим, что страны втягиваются в войну против нас – а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации – то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам", – предупредил российский лидер.

Он также добавил, что украинские военные сами не могут нанести удар высокоточными ракетами: цели выбирают западные специалисты, у Москвы нет иллюзий по этому поводу.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияУкраинаКоллективный ЗападПолитикаПоставки западного оружия Украине
 
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