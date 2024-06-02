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Запад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракет

Запад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракет - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Запад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракет

Передача Украине дальнобойных ракет, которые смогут поражать объекты на территории России, свидетельствует о том, что Запад "буквально взбесился". Об этом... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T10:20

2024-06-02T10:20

2024-06-02T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Передача Украине дальнобойных ракет, которые смогут поражать объекты на территории России, свидетельствует о том, что Запад "буквально взбесился". Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.Он пояснил, что украинские военные не обучены управлению такими вооружениями, для этого потребуется помощь западных специалистов.Снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России союзников по альянсу призвал генсек НАТО Столтенберг. После чего заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что власти не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России.В конце мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории.Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявил ранее президент России Владимир Путин.По мнению политолога Александра Ирхина, Великобритания стремится стать военно-политическим лидером в Европе. Для достижения этой цели она использует конфликт на Украине, в частности, содействуя Киеву в ударах по Крыму, с которым ее связывают знаковые страницы истории.По словам политолога Андрея Никифорова, Киев уже использует оружие НАТО для ударов по территории России, и разговоры о том, что возможность этого только обсуждается Западом – лицемерная попытка понять реакцию Москвы на случай, если разрешение обстреливать ее территорию дадут официально.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретовЛавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТОРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

https://crimea.ria.ru/20240526/sholts-vystupil-protiv-udarov-ukrainy-zapadnym-oruzhiem-po-territorii-rf-1137610660.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, милорад додик, сербия, в мире, безопасность, политика, новости