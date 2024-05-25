https://crimea.ria.ru/20240525/v-krymu-otvetili-na-slova-genseka-nato-ob-udarakh-po-rossii-1137594851.html

В Крыму ответили на слова генсека НАТО об ударах по России

В Крыму ответили на слова генсека НАТО об ударах по России - РИА Новости Крым, 25.05.2024

В Крыму ответили на слова генсека НАТО об ударах по России

Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T18:31

2024-05-25T18:31

2024-05-25T18:31

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

политика

нато

йенс столтенберг

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории.Ранее Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.По его словам, на Западе "наглые и безграмотные комментаторы" продолжают делить суверенную территорию Российской Федерации на "каноническую" и какую-то другую."Ни в Конституции, ни в каких-либо других документах, по которым мы живем, такого разделения не существует. А значит – Запад давно уже наводит свое оружие, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивает из него наших граждан. Это факт", - сказал Константинов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://crimea.ria.ru/20240525/nato-ne-budet-napravlyat-voyska-na-ukrainu---stoltenberg-1137594298.html

https://crimea.ria.ru/20240525/pochemu-sholts-ne-dast-ukraine-taurus--mnenie-eksperta-1137591870.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, политика, нато, йенс столтенберг, мнения, крым, новости крыма