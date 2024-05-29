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Киев в использовании оружия не ограничиваем – замминистра обороны Польши - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Киев в использовании оружия не ограничиваем – замминистра обороны Польши
Киев в использовании оружия не ограничиваем – замминистра обороны Польши - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Киев в использовании оружия не ограничиваем – замминистра обороны Польши
Власти Польши не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T11:41
2024-05-29T12:13
новости
польша
оружие
поставки западного оружия украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Польши не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.По словам Томчика, Польша продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи Украине. "Готовится 45-й", – сказал он. "В сумме стоимость на сегодня составляет 15-20 миллиардов злотых (3,75-4 миллиарда долларов)", – уточнил представитель оборонного ведомства.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что польский контингент никогда не покинет территорию Украины в случае захода в страну.Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Представитель МИД Павел Вронский заявил, что Польша рассматривает возможность использовать свои системы ПВО вблизи границ с Украиной против российских ракет, но пока таких решений не принято.План победить Россию на поле боя оказался провальным, что стало для самоуверенных руководителей стран блока НАТО настолько же очевидно, насколько и неожиданно. На этом фоне коллективный Запад рассчитывает хотя бы на возможность занять неподконтрольные РФ части Украины, чтобы "отбить" затраты за счет земель и ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретовУдары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТОШольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, польша, оружие, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины), киев
Киев в использовании оружия не ограничиваем – замминистра обороны Польши

Киев может использовать предоставленное оружие как хочет – замминистра обороны Польши

11:41 29.05.2024 (обновлено: 12:13 29.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Польши не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

"На польское оружие, которое мы передаем Украине, ограничений нет. Украинцы могут воевать так, как хотят. Я считаю, что западные страны тоже должны отменить такие ограничения", – сказал он.

По словам Томчика, Польша продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи Украине. "Готовится 45-й", – сказал он. "В сумме стоимость на сегодня составляет 15-20 миллиардов злотых (3,75-4 миллиарда долларов)", – уточнил представитель оборонного ведомства.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что польский контингент никогда не покинет территорию Украины в случае захода в страну.
Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Представитель МИД Павел Вронский заявил, что Польша рассматривает возможность использовать свои системы ПВО вблизи границ с Украиной против российских ракет, но пока таких решений не принято.
План победить Россию на поле боя оказался провальным, что стало для самоуверенных руководителей стран блока НАТО настолько же очевидно, насколько и неожиданно. На этом фоне коллективный Запад рассчитывает хотя бы на возможность занять неподконтрольные РФ части Украины, чтобы "отбить" затраты за счет земель и ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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