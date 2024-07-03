https://crimea.ria.ru/20240703/v-moskve-i-sevastopole-vypisali-neskolko-ranennykh-pri-raketnoy-atake-vsu-1138552592.html
В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2024
В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
Из больниц Москвы и Севастополя выписали еще пятерых раненных при ракетной атаке ВСУ на город 23 июня, в том числе троих детей. Об этом сообщил севастопольский... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T11:27
2024-07-03T11:27
2024-07-03T11:29
учкуевка
севастополь
михаил развожаев
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Из больниц Москвы и Севастополя выписали еще пятерых раненных при ракетной атаке ВСУ на город 23 июня, в том числе троих детей. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 12 пациентов", – сообщил он в своем Telegram-канале.Еще четверо пациентов выписали из клиник Москвы, добавил Развожаев.Он отметил, что еще 15 пациентов остаются в московских больницах, по оценкам врачей, в состоянии средней тяжести. У трех пациентов – легкая степень.Накануне глава города сообщал, что всех раненных детей уже выписали из больниц Севастополя, а продолжают лечение 13 взрослых. 23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Люди поступили в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники столицы.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУЧетыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в СевастополеВ севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи
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учкуевка, севастополь, михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, общество, новости крыма, крым
В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
В Москве и Севастополе выписали еще несколько раненных при атаке ВСУ детей и взрослых
11:27 03.07.2024 (обновлено: 11:29 03.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Из больниц Москвы и Севастополя выписали еще пятерых раненных при ракетной атаке ВСУ на город 23 июня, в том числе троих детей. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 12 пациентов", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Еще четверо пациентов выписали из клиник Москвы, добавил Развожаев.
"Хорошие новости: троих детей и одного взрослого выписали из больниц. В тяжелом состоянии пациентов больше нет", – уточнил глава города.
Он отметил, что еще 15 пациентов остаются в московских больницах, по оценкам врачей, в состоянии средней тяжести. У трех пациентов – легкая степень.
Накануне глава города сообщал, что всех раненных детей уже выписали из больниц Севастополя, а продолжают лечение 13 взрослых.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS
с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась
над прибрежной территорией.
Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок
В числе раненых оказались 153 человека
, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
Люди поступили в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники столицы.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
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