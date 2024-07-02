https://crimea.ria.ru/20240702/razvozhaev-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-v-raketnoy-atake-na-sevastopol-1138525252.html
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях. Об РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T12:05
2024-07-02T12:05
2024-07-02T12:07
михаил развожаев
севастополь
крым
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях. Об их состоянии рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой взорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны России, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянииВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойВ Севастополе появятся около 600 новых укрытий блиндажного типа
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, крым, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости крыма
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки
12:05 02.07.2024 (обновлено: 12:07 02.07.2024)