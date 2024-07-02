https://crimea.ria.ru/20240702/razvozhaev-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-v-raketnoy-atake-na-sevastopol-1138525252.html

Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь

Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь

После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях. Об РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T12:05

2024-07-02T12:05

2024-07-02T12:07

михаил развожаев

севастополь

крым

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях. Об их состоянии рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой взорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны России, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянииВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойВ Севастополе появятся около 600 новых укрытий блиндажного типа

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости крыма