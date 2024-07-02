Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240702/razvozhaev-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-v-raketnoy-atake-na-sevastopol-1138525252.html
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях. Об РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T12:05
2024-07-02T12:07
михаил развожаев
севастополь
крым
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях. Об их состоянии рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой взорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны России, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянииВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойВ Севастополе появятся около 600 новых укрытий блиндажного типа
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, крым, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости крыма
Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь

В больницах Севастополя остаются 13 раненых после ракетной атаки

12:05 02.07.2024 (обновлено: 12:07 02.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. После ракетной атаки на Севастополь 23 июня в больницах города еще остаются 13 человек. Также раненые все еще находятся в московских медицинских учреждениях. Об их состоянии рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны домой", - говорится в сообщении Telegram-канала губернатора.
Развожаев напомнил, что на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.
"Московские врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести", - уточняет губернатор.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой взорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны России, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянии
В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой Гурьевой
В Севастополе появятся около 600 новых укрытий блиндажного типа
 
Михаил РазвожаевСевастопольКрымАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Что Орбан и Зеленский будут обсуждать в Киеве – политолог
12:41Хуже дефолта: эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины
12:35В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика
12:25В Крыму раскрыто убийство 25-летней давности – обвиняемый в розыске
12:09Под Судаком ограничат движение транспорта
12:05Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
11:58В Феодосии будут стрелять
11:47В Крым из Тольятти назначен дополнительный поезд
11:21Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей
11:16Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России
10:54В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
10:48Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве
10:36Умер Народный артист России Владимир Матвеев
10:27Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУ
10:16США выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредников
09:55В горах Крыма спасли женщину
09:20Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты 2:06
09:09250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
08:52Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения
08:39Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
Лента новостейМолния