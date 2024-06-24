https://crimea.ria.ru/20240624/v-sevastopole-vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-raketnoy-atake-vsu-1138323742.html

В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ

В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024

В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Число пострадавших после ракетной атаки украинских боевиков по Севастополю выросло до 153 человек. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T12:44

2024-06-24T12:44

2024-06-24T13:01

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших после ракетной атаки украинских боевиков по Севастополю выросло до 153 человек. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил глава департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.По словам главы депздрава, в день трагедии раненных с пляжей вывозили более 30 машин скорой помощи. Некоторые люди приходили самостоятельно в 4-ю горбольницу на Северной стороне, пострадавших с тяжелыми ранениями везли в три других больницы."Кто тяжелее – машинами скорой помощи доставляли в девятую больницу, первую и пятую. А кто полегче – оказывали на месте помощь", – отметил Денисов.По словам Денисова, в городскую больницу №1 госпитализированы 39 человек, 13 пострадавших находятся в больнице №9 в Балаклаве, и еще 27 раненых детей – в 5-й горбольнице – Центре охраны здоровья матери и ребенка.За сутки на горячую линию, открытую в связи с терактом ВСУ по поручению губернатора, поступило 98 обращений, все они были отработаны, добавил Денисов.Во всех больницах продолжают работу психологи.Ранее замдиректора по медицинской части Федерального центра медицина катастроф (ФЦМК) Минздрава России Андрей Колодкин, возглавляющий сводную бригаду прибывших в город федеральных специалистов, сообщил, что в Москву готовятся транспортировать 21 пострадавшего, в том числе 11 детей.

https://crimea.ria.ru/20240624/v-kremle-prokommentirovali-raketnuyu-ataku-na-krym--1138323377.html

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, михаил развожаев