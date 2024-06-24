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Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослых - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослых
Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослых - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослых
Спецбортом из Севастополя в клиники Москвы доставят 21 пострадавшего в результате ракетной атаки ВСУ, из них 11 детей. Об этом журналистам понедельник сообщил... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T11:38
2024-06-24T11:54
севастополь
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общество
происшествия
москва
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Спецбортом из Севастополя в клиники Москвы доставят 21 пострадавшего в результате ракетной атаки ВСУ, из них 11 детей. Об этом журналистам понедельник сообщил замдиректора по медицинской части Федерального центра медицина катастроф (ФЦМК) Минздрава России, руководитель сводной бригады Андрей Колодкин.По его словам, некоторым из пострадавших необходимы уникальные медицинские вмешательства. Среди эвакуируемых – двое переведены на искусственную вентиляцию легких.Как отметил руководитель сводной бригады медиков, все раненные будут доставлены в столичные медучреждения спецбортом МЧС в сопровождении специалистов Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы.Остальным пострадавшим "на должном уровне оказывается медицинская помощь в трех медицинских организациях города", добавил он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавших от воскресного ракетного удара ВСУ направят в клиники Москвы по решению консилиума федеральных специалистов, которые прибыли в город по поручению президента РФ Владимира Путина ночью 24 июня.Накануне в Севастополь из Ялты приехал оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи тяжело раненным при ракетной атаке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82, среди них 55 взрослых и 27 детей.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, общество, происшествия, москва, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма
Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослых

Из Севастополя в Москву спецбортом доставят 21 пострадавшего от ракетного удара ВСУ

11:38 24.06.2024 (обновлено: 11:54 24.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСитуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ
Ситуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Спецбортом из Севастополя в клиники Москвы доставят 21 пострадавшего в результате ракетной атаки ВСУ, из них 11 детей. Об этом журналистам понедельник сообщил замдиректора по медицинской части Федерального центра медицина катастроф (ФЦМК) Минздрава России, руководитель сводной бригады Андрей Колодкин.

"Было принято коллегиальное решение об эвакуации в федеральные медицинские центры и медицинские организации департамента здравоохранения Москвы части пациентов. Это 21 человек, из них 11 детей", – сообщил Колодкин.

По его словам, некоторым из пострадавших необходимы уникальные медицинские вмешательства. Среди эвакуируемых – двое переведены на искусственную вентиляцию легких.

"Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, даже если они в тяжелой степени тяжести", – сказал Колодкин.

Как отметил руководитель сводной бригады медиков, все раненные будут доставлены в столичные медучреждения спецбортом МЧС в сопровождении специалистов Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы.
Остальным пострадавшим "на должном уровне оказывается медицинская помощь в трех медицинских организациях города", добавил он.
"Все пациенты, которые были приняты и обследованы амбулаторно, при необходимости будут продолжать необходимое лечение. Кому-то мы рекомендовали остаться в больницах, совместно с лечащими врачами они будут решать вопрос", – заключил специалист.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавших от воскресного ракетного удара ВСУ направят в клиники Москвы по решению консилиума федеральных специалистов, которые прибыли в город по поручению президента РФ Владимира Путина ночью 24 июня.
Накануне в Севастополь из Ялты приехал оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи тяжело раненным при ракетной атаке.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82, среди них 55 взрослых и 27 детей.
В городе введен режим ЧС регионального характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
 
СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаОбществоПроисшествияМоскваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовости Крыма
 
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