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В Севастополе введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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В Севастополе введен режим ЧС
В Севастополе введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 24.06.2024
В Севастополе введен режим ЧС
В Севастополе после ракетной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева опубликован правительством... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T09:59
2024-06-24T10:16
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
режим чс
закон и право
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе после ракетной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева опубликован правительством города.Ответственным за ликвидацию ЧС назначен первый заместитель губернатора Алексей Парикин. Руководители исполнительных органов должны обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций к действиям по ликвидации последствий ЧС.В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю поставленными на их вооружение американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, сбиты над акваторией четыре из пяти ракет, одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали мирные жители в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.К концу дня было известно о четырех погибших, в том числе двоих детях. Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей).Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.В понедельник в Севастополе работает сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф. Специалисты после осмотра пострадавших примут решение по транспортировке 15-20 раненых в Москву. Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в МосквуВыросло число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, режим чс, закон и право, общество, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, ракеты atacms, новости крыма
В Севастополе введен режим ЧС

Режим ЧС регионального характера введен в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

09:59 24.06.2024 (обновлено: 10:16 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе после ракетной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева опубликован правительством города.

"Ввести с 23 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим ЧС. Признать обстановку, сложившуюся на территории города чрезвычайной ситуацией регионального характера", - сказано в тексте документа.

Ответственным за ликвидацию ЧС назначен первый заместитель губернатора Алексей Парикин. Руководители исполнительных органов должны обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций к действиям по ликвидации последствий ЧС.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю поставленными на их вооружение американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, сбиты над акваторией четыре из пяти ракет, одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали мирные жители в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
К концу дня было известно о четырех погибших, в том числе двоих детях. Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей).
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.
В понедельник в Севастополе работает сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф. Специалисты после осмотра пострадавших примут решение по транспортировке 15-20 раненых в Москву.
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СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаРежим ЧСЗакон и правоОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияРакеты ATACMSНовости Крыма
 
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