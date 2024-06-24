В Севастополе введен режим ЧС
Режим ЧС регионального характера введен в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
09:59 24.06.2024 (обновлено: 10:16 24.06.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе после ракетной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева опубликован правительством города.
"Ввести с 23 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим ЧС. Признать обстановку, сложившуюся на территории города чрезвычайной ситуацией регионального характера", - сказано в тексте документа.
Ответственным за ликвидацию ЧС назначен первый заместитель губернатора Алексей Парикин. Руководители исполнительных органов должны обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций к действиям по ликвидации последствий ЧС.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю поставленными на их вооружение американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, сбиты над акваторией четыре из пяти ракет, одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали мирные жители в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
К концу дня было известно о четырех погибших, в том числе двоих детях. Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей).
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.
В понедельник в Севастополе работает сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф. Специалисты после осмотра пострадавших примут решение по транспортировке 15-20 раненых в Москву.
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