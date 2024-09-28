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В МИД России сделали заявление по поводу убийства Насруллы - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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В МИД России сделали заявление по поводу убийства Насруллы
В МИД России сделали заявление по поводу убийства Насруллы - РИА Новости Крым, 28.09.2024
В МИД России сделали заявление по поводу убийства Насруллы
МИД России решительно осудил убийство генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, за которым неизбежно последует эскалация... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T17:55
2024-09-28T17:55
министерство иностранных дел рф (мид рф)
обострение ситуации в израиле
израиль
хамас
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. МИД России решительно осудил убийство генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, за которым неизбежно последует эскалация насилия на Ближнем Востоке.Как отметили в МИД РФ, израильская сторона "не могла не осознавать такую опасность, но пошла на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия".Таким образом, именно на Тель-Авив ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию, подчеркнули в министерстве.МИД России вновь призывал Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий, что позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования.В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу движения в южном пригороде Бейрута. Вместе с ним был ликвидирован командующий южным фронтом "Хезболлы" Али Карки.Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с "Хезболлой" после гибели Насруллы.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фоне атак на Бейрут и убийства Насруллы заявил, что Израиль становится все более безрассудным. По его словам," попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона должны быть остановлены". Эрдоган также заверил, что Анкара будет поддерживать ливанское правительство.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЧто изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке
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96
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министерство иностранных дел рф (мид рф), обострение ситуации в израиле, израиль, хамас, политика, в мире, новости
В МИД России сделали заявление по поводу убийства Насруллы

Убийство Насруллы спровоцирует новый всплеск насилия на Ближнем Востоке – МИД РФ

17:55 28.09.2024
 
© © AFP 2016/ Saget JoëlЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© © AFP 2016/ Saget Joël
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. МИД России решительно осудил убийство генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, за которым неизбежно последует эскалация насилия на Ближнем Востоке.
"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, израильская сторона "не могла не осознавать такую опасность, но пошла на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия".
Таким образом, именно на Тель-Авив ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию, подчеркнули в министерстве.
МИД России вновь призывал Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий, что позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования.
"В сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию", - добавили авторы заявления.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу движения в южном пригороде Бейрута. Вместе с ним был ликвидирован командующий южным фронтом "Хезболлы" Али Карки.
Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с "Хезболлой" после гибели Насруллы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фоне атак на Бейрут и убийства Насруллы заявил, что Израиль становится все более безрассудным. По его словам," попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона должны быть остановлены". Эрдоган также заверил, что Анкара будет поддерживать ливанское правительство.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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