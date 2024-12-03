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РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублей
РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.12.2024
РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублей
Россия и Белоруссия планируют реализовать 20 совместных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 74 миллиардов российских рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T16:41
2024-12-03T16:41
союзное государство
россия
белоруссия
новости
экономика
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия планируют реализовать 20 совместных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 74 миллиардов российских рублей. Об этом сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин в ходе видеомоста Москва – Минск на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, эти проекты касаются целого ряда сфер: авиастроение, микроэлектроника, автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение.Митин также отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между РФ и Белоруссией увеличился на 14% составил 3 трлн рублей, и по итогам 2024 года этот показатель будет превышен.8 декабря исполняется 25 лет со дня создания Союзного государства России и Белоруссии. В рамках СГ созданы межгосударственные структуры для выработки общих подходов в политической, экономической, оборонной, социальной и других сферах. За 25 лет Россия и Белоруссия смогли реализовать единые таможенное пространство и зону свободной торговли в рамках ЕАЭС, а также значительно усилить сотрудничество силовых структур и вооруженных сил. Благодаря выполнению 28 отраслевых союзных программ было унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Также созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики для совместной работы по минимизации ущерба от западных санкций.Две страны создали единую экономическую базу, в них действуют унифицированные ставки НДС и акцизов, что создает благоприятные условия для бизнеса. Государства смогли согласовать подходы, подписать и внедрить ряд соглашений, включая соглашение о единой промышленной политике, которое действует с 2021 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Белоруссия отменяют роумингВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
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60
союзное государство, россия, белоруссия, новости, экономика, инвестиции
РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублей

Россия и Белоруссия намерены реализовать 20 совместных инвестпроектов на 74 млрд рублей

16:41 03.12.2024
 
© РИА Новости . Andrei AleksandrovГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Andrei Aleksandrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия планируют реализовать 20 совместных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 74 миллиардов российских рублей. Об этом сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин в ходе видеомоста Москва – Минск на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

"Объемы инвестиций поражают. В прошлом году Белоруссия получила льготных кредитов от России на 105 миллиардов рублей, а сегодня уже 20 проектов отобрано на 74 миллиарда рублей. Это совместные инвестиционные по отдельным отраслям", - сказал Митин.

По его словам, эти проекты касаются целого ряда сфер: авиастроение, микроэлектроника, автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение.
Митин также отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между РФ и Белоруссией увеличился на 14% составил 3 трлн рублей, и по итогам 2024 года этот показатель будет превышен.
8 декабря исполняется 25 лет со дня создания Союзного государства России и Белоруссии. В рамках СГ созданы межгосударственные структуры для выработки общих подходов в политической, экономической, оборонной, социальной и других сферах. За 25 лет Россия и Белоруссия смогли реализовать единые таможенное пространство и зону свободной торговли в рамках ЕАЭС, а также значительно усилить сотрудничество силовых структур и вооруженных сил.
Благодаря выполнению 28 отраслевых союзных программ было унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Также созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики для совместной работы по минимизации ущерба от западных санкций.
Две страны создали единую экономическую базу, в них действуют унифицированные ставки НДС и акцизов, что создает благоприятные условия для бизнеса. Государства смогли согласовать подходы, подписать и внедрить ряд соглашений, включая соглашение о единой промышленной политике, которое действует с 2021 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияНовостиЭкономикаИнвестиции
 
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