https://crimea.ria.ru/20241204/pvo-otrazhaet-ataku-na-rostovskuyu-oblast-1142355170.html

ПВО отражает атаку на Ростовскую область

ПВО отражает атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 04.12.2024

ПВО отражает атаку на Ростовскую область

Утром в среду российские средства ПВО отражают атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T07:03

2024-12-04T07:03

2024-12-04T07:12

юрий слюсарь

ростовская область

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду российские средства ПВО отражают атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается, подчеркнул Слюсарь.Накануне обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Дрон летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.В воскресенье вечером шесть сотрудников МЧС пострадали при атаке на автогазовую заправочную станцию в Токмаке по время тушения пожара, который произошел из-за предыдущей атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщинаВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)