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ПВО отражает атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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ПВО отражает атаку на Ростовскую область
ПВО отражает атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 04.12.2024
ПВО отражает атаку на Ростовскую область
Утром в среду российские средства ПВО отражают атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T07:03
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юрий слюсарь
ростовская область
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду российские средства ПВО отражают атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается, подчеркнул Слюсарь.Накануне обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Дрон летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.В воскресенье вечером шесть сотрудников МЧС пострадали при атаке на автогазовую заправочную станцию в Токмаке по время тушения пожара, который произошел из-за предыдущей атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщинаВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
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юрий слюсарь, ростовская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отражает атаку на Ростовскую область

ПВО отражает атаку беспилотников на Ростовскую область

07:03 04.12.2024 (обновлено: 07:12 04.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду российские средства ПВО отражают атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА", – сказано в сообщении.
Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается, подчеркнул Слюсарь.
Накануне обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Дрон летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.
В воскресенье вечером шесть сотрудников МЧС пострадали при атаке на автогазовую заправочную станцию в Токмаке по время тушения пожара, который произошел из-за предыдущей атаки.
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