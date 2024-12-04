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Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня
Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T18:23
2024-12-04T18:23
2024-12-04T18:23
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!" сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.При этом главой проблемой на сегодняшний день остается создание эффективной системы для взаиморасчетов. Это связано в первую очередь с переходом на национальные валюты."У нас почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах - в юанях и в рублях. А кроме этого, еще будем использовать и электронные возможности центральных банков, сейчас между ними ведется активная работа на экспертном уровне", - отметил президент.Для расчетов будет также активно использоваться цифровая платформа, которая сейчас создается в рамках БРИКС, добавил Путин. Все это сделает экономическое сотрудничество между двумя странами надежным и безопасным.Использование электронных средств расчета становится все более популярным в мировой экономике. Электронные валюты, в частности, цифровой рубль, могут стать достойной альтернативой доллару и другим мировым валютам.Российский лидер проинформировал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал поручения по мерам для снижения инфляцииУгрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовитьсяТренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, китай, рубль, юань, финансы, товарооборот, экономика, новости
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня
Уровень взаиморасчетов в рублях и юанях между Россией и Китаем достиг 90% - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!" сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Такого объема товарооборота, как между Россией и Китаем сейчас, не было никогда - это уже больше 240 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Это лучшее свидетельство того, что инструменты, которые применяются с обеих сторон, как в Китае в отношении российских инвестиций, так и в отношении китайских в России, действуют эффективно", - сказал президент.
При этом главой проблемой на сегодняшний день остается создание эффективной системы для взаиморасчетов. Это связано в первую очередь с переходом на национальные валюты.
"У нас почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах - в юанях и в рублях. А кроме этого, еще будем использовать и электронные возможности центральных банков, сейчас между ними ведется активная работа на экспертном уровне", - отметил президент.
Для расчетов будет также активно использоваться цифровая платформа, которая сейчас создается в рамках БРИКС, добавил Путин. Все это сделает экономическое сотрудничество между двумя странами надежным и безопасным.
Использование электронных средств расчета становится все более популярным в мировой экономике. Электронные валюты, в частности, цифровой рубль
, могут стать достойной альтернативой доллару и другим мировым валютам.
Российский лидер проинформировал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %.
Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.
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