Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241204/tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-kitaem-dostig-rekordnogo-urovnya-1142379434.html
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня
Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T18:23
2024-12-04T18:23
владимир путин (политик)
россия
китай
рубль
юань
финансы
товарооборот
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110017/40/1100174068_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_9a594feeceab5bbc3f98ce726d717089.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!" сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.При этом главой проблемой на сегодняшний день остается создание эффективной системы для взаиморасчетов. Это связано в первую очередь с переходом на национальные валюты."У нас почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах - в юанях и в рублях. А кроме этого, еще будем использовать и электронные возможности центральных банков, сейчас между ними ведется активная работа на экспертном уровне", - отметил президент.Для расчетов будет также активно использоваться цифровая платформа, которая сейчас создается в рамках БРИКС, добавил Путин. Все это сделает экономическое сотрудничество между двумя странами надежным и безопасным.Использование электронных средств расчета становится все более популярным в мировой экономике. Электронные валюты, в частности, цифровой рубль, могут стать достойной альтернативой доллару и другим мировым валютам.Российский лидер проинформировал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал поручения по мерам для снижения инфляцииУгрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовитьсяТренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110017/40/1100174068_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e0f33bbce7b6c7328c90d5daf4ef3658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, китай, рубль, юань, финансы, товарооборот, экономика, новости
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

Уровень взаиморасчетов в рублях и юанях между Россией и Китаем достиг 90% - Путин

18:23 04.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!" сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Такого объема товарооборота, как между Россией и Китаем сейчас, не было никогда - это уже больше 240 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Это лучшее свидетельство того, что инструменты, которые применяются с обеих сторон, как в Китае в отношении российских инвестиций, так и в отношении китайских в России, действуют эффективно", - сказал президент.
При этом главой проблемой на сегодняшний день остается создание эффективной системы для взаиморасчетов. Это связано в первую очередь с переходом на национальные валюты.
"У нас почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах - в юанях и в рублях. А кроме этого, еще будем использовать и электронные возможности центральных банков, сейчас между ними ведется активная работа на экспертном уровне", - отметил президент.
Для расчетов будет также активно использоваться цифровая платформа, которая сейчас создается в рамках БРИКС, добавил Путин. Все это сделает экономическое сотрудничество между двумя странами надежным и безопасным.
Использование электронных средств расчета становится все более популярным в мировой экономике. Электронные валюты, в частности, цифровой рубль, могут стать достойной альтернативой доллару и другим мировым валютам.
Российский лидер проинформировал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции
Угрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовиться
Тренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать
 
Владимир Путин (политик)РоссияКитайРубльЮаньФинансыТоварооборотЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Центр Грозного атакован украинским беспилотником – Кадыров
19:59В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным
19:41Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России
19:22Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
19:05ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами
18:49Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу
18:39Сильный запах газа в Севастополе – что происходит
18:23Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня
18:12Машина съехала в водохранилище в Крыму – погибли два человека и собака
17:59Куда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов
17:44800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре из-за задымления
17:37Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара
17:24Героизм в крови российского многонационального народа – Аксенов
17:05В Севастополе перевернулась машина скорой помощи
16:54Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым
16:41Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль
16:28В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
16:16Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции
16:03Глава Гаспры покидает свой пост
15:58Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеров
Лента новостейМолния