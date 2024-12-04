https://crimea.ria.ru/20241204/tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-kitaem-dostig-rekordnogo-urovnya-1142379434.html

Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T18:23

2024-12-04T18:23

2024-12-04T18:23

владимир путин (политик)

россия

китай

рубль

юань

финансы

товарооборот

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110017/40/1100174068_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_9a594feeceab5bbc3f98ce726d717089.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Россия и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, причем почти 90% взаиморасчетов происходят в рублях и юанях. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!" сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.При этом главой проблемой на сегодняшний день остается создание эффективной системы для взаиморасчетов. Это связано в первую очередь с переходом на национальные валюты."У нас почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах - в юанях и в рублях. А кроме этого, еще будем использовать и электронные возможности центральных банков, сейчас между ними ведется активная работа на экспертном уровне", - отметил президент.Для расчетов будет также активно использоваться цифровая платформа, которая сейчас создается в рамках БРИКС, добавил Путин. Все это сделает экономическое сотрудничество между двумя странами надежным и безопасным.Использование электронных средств расчета становится все более популярным в мировой экономике. Электронные валюты, в частности, цифровой рубль, могут стать достойной альтернативой доллару и другим мировым валютам.Российский лидер проинформировал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал поручения по мерам для снижения инфляцииУгрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовитьсяТренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, китай, рубль, юань, финансы, товарооборот, экономика, новости