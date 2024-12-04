Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241204/putin-dal-porucheniya-po-meram-dlya-snizheniya-inflyatsii-1142373499.html
Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции
Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции
Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг, поэтому правительство РФ должно проработать меры поддержки бизнеса в сегменте... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T16:16
2024-12-04T16:18
владимир путин (политик)
новости
правительство россии
экономика
финансы
доходы
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_ad749d1953039f59e4675449d8477abb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг, поэтому правительство РФ должно проработать меры поддержки бизнеса в сегменте производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в рамках Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"В этой связи он поручил правительству четче расставить приоритеты в мерах федеральной поддержки отраслям, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса. Все механизмы должны работать на расширение выпуска продукции, на открытие новых производств и укрепление технологического суверенитета России, подчеркнул глава государства.Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 4 декабря на форуме ВТБ "Россия зовет!" Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки в декабре из-за высоких темпов инфляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годыКак защитить сбережения в непростой экономический период – совет экспертаИнфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b09c959830ffeefeb6c9b95bdea29e16.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, правительство россии, экономика, финансы, доходы, инфляция
Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции

Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг – Путин

16:16 04.12.2024 (обновлено: 16:18 04.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг, поэтому правительство РФ должно проработать меры поддержки бизнеса в сегменте производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в рамках Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

"Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке. Чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития", – заявил президент.

В этой связи он поручил правительству четче расставить приоритеты в мерах федеральной поддержки отраслям, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса. Все механизмы должны работать на расширение выпуска продукции, на открытие новых производств и укрепление технологического суверенитета России, подчеркнул глава государства.
"Нужно с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращение доходной базы регионов России", – констатировал президент.
Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 4 декабря на форуме ВТБ "Россия зовет!" Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки в декабре из-за высоких темпов инфляции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Как защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта
Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене
 
Владимир Путин (политик)НовостиПравительство РоссииЭкономикаФинансыДоходыИнфляция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Машина съехала в водохранилище в Крыму – погибли два человека и собака
17:59Куда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов
17:44800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре из-за задымления
17:37Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара
17:24Героизм в крови российского многонационального народа – Аксенов
17:05В Севастополе перевернулась машина скорой помощи
16:54Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым
16:41Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль
16:28В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
16:16Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции
16:03Глава Гаспры покидает свой пост
15:58Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеров
15:48ВВП России увеличился на 4,1 процента
15:39Армия России ликвидировала еще 280 боевиков ВСУ в Курской области
15:34Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора
15:22Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис
15:10Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство
14:55Обучение на Python стартовало в Севастополе
14:50При атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
14:40Зачем Киев выдвинул ультиматум Западу по НАТО
Лента новостейМолния