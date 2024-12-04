Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции
Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг – Путин
16:16 04.12.2024 (обновлено: 16:18 04.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг, поэтому правительство РФ должно проработать меры поддержки бизнеса в сегменте производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в рамках Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
"Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке. Чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития", – заявил президент.
В этой связи он поручил правительству четче расставить приоритеты в мерах федеральной поддержки отраслям, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса. Все механизмы должны работать на расширение выпуска продукции, на открытие новых производств и укрепление технологического суверенитета России, подчеркнул глава государства.
"Нужно с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращение доходной базы регионов России", – констатировал президент.
Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 4 декабря на форуме ВТБ "Россия зовет!" Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки в декабре из-за высоких темпов инфляции.
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