https://crimea.ria.ru/20241204/putin-dal-porucheniya-po-meram-dlya-snizheniya-inflyatsii-1142373499.html

Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции

Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции

Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг, поэтому правительство РФ должно проработать меры поддержки бизнеса в сегменте... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T16:16

2024-12-04T16:16

2024-12-04T16:18

владимир путин (политик)

новости

правительство россии

экономика

финансы

доходы

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Ответ на инфляционный вызов лежит в увеличении предложения товаров и услуг, поэтому правительство РФ должно проработать меры поддержки бизнеса в сегменте производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в рамках Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"В этой связи он поручил правительству четче расставить приоритеты в мерах федеральной поддержки отраслям, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса. Все механизмы должны работать на расширение выпуска продукции, на открытие новых производств и укрепление технологического суверенитета России, подчеркнул глава государства.Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 4 декабря на форуме ВТБ "Россия зовет!" Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки в декабре из-за высоких темпов инфляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годыКак защитить сбережения в непростой экономический период – совет экспертаИнфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, правительство россии, экономика, финансы, доходы, инфляция