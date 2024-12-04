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Банк России допустил повышение ключевой ставки

Банк России допустил повышение ключевой ставки - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Банк России допустил повышение ключевой ставки

Банк России допускает повышение ключевой ставки в декабре. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T11:58

2024-12-04T11:58

2024-12-04T12:08

эльвира набиуллина

банк россии

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Банк России допускает повышение ключевой ставки в декабре. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".В то же время, по ее словам, снижение ключевой ставки сегодня будет воспринято как "неспособность обуздать инфляцию", что может привести только к ее ускорению и к ослаблению рубля."Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз - четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку - это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию, это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса", - сказала она.Высокая инфляция помогает закредитованным компаниям, но "наказывает" наиболее эффективные компании, которые работают с издержками, добавила она."Больше всего, конечно, проиграет население, и на мой взгляд, это неприемлемо, когда проблемы могут решаться за счет обесценения сбережений и доходов", - заключила Набиуллина.Постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году при условии замедления инфляции и отсутствии дополнительных шоков, заявляла ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.Банк России на заседании в конце октября утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с курсом доллара в ближайшее времяВсе под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубляИнфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, банк россии, инфляция, ключевая ставка, экономика, россия, новости