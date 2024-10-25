https://crimea.ria.ru/20241025/nabiullina-poyasnila-rekordnyy-rost-klyuchevoy-stavki-1141347983.html
Набиуллина пояснила рекордный рост ключевой ставки
Набиуллина пояснила рекордный рост ключевой ставки - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Набиуллина пояснила рекордный рост ключевой ставки
Повышение ключевой ставки призвано снизить инфляционные ожидания, которые пока только растут. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T15:24
2024-10-25T15:24
2024-10-25T15:28
эльвира набиуллина
центробанк рф
банк россии
экономика
ключевая ставка
инфляция
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123554530_0:107:1863:1155_1920x0_80_0_0_17f544d8d4668f97031a3b87ba26e91d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Повышение ключевой ставки призвано снизить инфляционные ожидания, которые пока только растут. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Как пояснял регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России.Кроме того, было объявлено о дополнительном увеличении бюджетных расходов в текущем году, а также о повышенной индексации тарифов и росте утилизационного сбора. Некоторые из этих факторов, по словам главы Центробанка, уже отразились высокой инфляцией этого года, которая составит 8 - 8,5%."Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, нам потребуется значительно более жесткая денежно-кредитная политика в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели", - считает Набиуллина.В целом, по ее словам, в стране пока не наблюдается признаков замедления инфляции. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. Базовая инфляция превысила 9%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форумеЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежиК чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123554530_91:0:1772:1261_1920x0_80_0_0_8574f77731a7d11727f2e950902b961d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центробанк рф, банк россии, экономика, ключевая ставка, инфляция, новости
Набиуллина пояснила рекордный рост ключевой ставки
Высокая ключевая ставка призвана привести к снижению инфляции – Набиуллина
15:24 25.10.2024 (обновлено: 15:28 25.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Повышение ключевой ставки призвано снизить инфляционные ожидания, которые пока только растут. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Как пояснял регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России.
"В сентябре рост цен ускорился, увеличились инфляционные ожидания, кредитование продолжило быстро расти. Предприятия все больше сталкивались с проблемами по наращиванию выпуска товаров и услуг из-за ограниченности трудовых ресурсов и высокой загрузки мощностей", - сказала Набиуллина.
Кроме того, было объявлено о дополнительном увеличении бюджетных расходов в текущем году, а также о повышенной индексации тарифов и росте утилизационного сбора. Некоторые из этих факторов, по словам главы Центробанка, уже отразились высокой инфляцией этого года, которая составит 8 - 8,5%.
"Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, нам потребуется значительно более жесткая денежно-кредитная политика в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели", - считает Набиуллина.
В целом, по ее словам, в стране пока не наблюдается признаков замедления инфляции. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. Базовая инфляция превысила 9%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: