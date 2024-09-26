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Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форуме
Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форуме - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форуме
Центральный банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T16:21
2024-09-26T16:21
2024-09-26T16:55
эльвира набиуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Центральный банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.Набиуллина подчеркнула, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи об остановке кредитования не идет.По словам главы ЦБ, общий рост кредита остается существенным, а корпоративное кредитование растет очень быстро, это следует из оперативных данных за сентябрь. Также, по данным главы Центробанка, наблюдается замедление в розничном кредитовании, корпоративное растет.Среди важных заявлений главы Центробанка также то, что в этом году ипотечный портфель в России может вырасти на 12% при сохранении динамики июля-августа, это, по словам Набиуллиной, укладывается в рамки сбалансированного роста.Кроме того, Центробанк отмечает рост недобросовестных схем при выдаче ипотеки, ведущих к завышению цены жилья.Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. По словам Набиуллиной, это необходимо для сдерживания уровня инфляции. Более того, она заявила, что для возвращения инфляции к 4% Центробанк готов принимать жесткие решения, вплоть до повышения ставки выше 20%. Набиуллина считает, что этой цели можно будет достичь в 2025 году."Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращения инфляции к 4%", – добавила Набиуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймамЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставкуПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
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эльвира набиуллина, центробанк рф, новости, ипотека, финансы, экономика, кредит
Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форуме
Глава ЦБ Набиуллина сделала ряд заявлений на Международном банковском форуме
16:21 26.09.2024 (обновлено: 16:55 26.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Центральный банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.
"Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", – подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи об остановке кредитования не идет.
По словам главы ЦБ, общий рост кредита остается существенным, а корпоративное кредитование растет очень быстро, это следует из оперативных данных за сентябрь. Также, по данным главы Центробанка, наблюдается замедление в розничном кредитовании, корпоративное растет.
Среди важных заявлений главы Центробанка также то, что в этом году ипотечный портфель в России может вырасти на 12% при сохранении динамики июля-августа, это, по словам Набиуллиной, укладывается в рамки сбалансированного роста.
Кроме того, Центробанк отмечает рост недобросовестных схем при выдаче ипотеки, ведущих к завышению цены жилья.
"Вот уже льготной ипотеки нет уже почти три месяца, но мы видим, к сожалению, как начинают возникать разные схемы очень креативные, так называемые "льготные" ставки, варианты с изменением ставки, траншевая ипотека, варианты без первоначального взноса, рассрочка с трансформацией ипотеки – множество схем", – заявила Набиуллина в ходе Международного банковского форума.
Ранее ЦБ повысил ключевую ставку
до 19%. По словам Набиуллиной, это необходимо для сдерживания уровня инфляции. Более того, она заявила, что для возвращения инфляции к 4% Центробанк готов принимать жесткие решения, вплоть до повышения ставки выше 20%. Набиуллина считает, что этой цели можно будет достичь в 2025 году.
"Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращения инфляции к 4%", – добавила Набиуллина.
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