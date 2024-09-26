https://crimea.ria.ru/20240926/mezhdunarodnyy-bankovskiy-forum-glavnye-zayavleniya-nabiullinoy-1140650553.html

Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форуме

Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форуме - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Главные заявления Набиуллиной на Международном банковском форуме

Центральный банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T16:21

2024-09-26T16:21

2024-09-26T16:55

эльвира набиуллина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Центральный банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.Набиуллина подчеркнула, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи об остановке кредитования не идет.По словам главы ЦБ, общий рост кредита остается существенным, а корпоративное кредитование растет очень быстро, это следует из оперативных данных за сентябрь. Также, по данным главы Центробанка, наблюдается замедление в розничном кредитовании, корпоративное растет.Среди важных заявлений главы Центробанка также то, что в этом году ипотечный портфель в России может вырасти на 12% при сохранении динамики июля-августа, это, по словам Набиуллиной, укладывается в рамки сбалансированного роста.Кроме того, Центробанк отмечает рост недобросовестных схем при выдаче ипотеки, ведущих к завышению цены жилья.Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. По словам Набиуллиной, это необходимо для сдерживания уровня инфляции. Более того, она заявила, что для возвращения инфляции к 4% Центробанк готов принимать жесткие решения, вплоть до повышения ставки выше 20%. Набиуллина считает, что этой цели можно будет достичь в 2025 году."Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращения инфляции к 4%", – добавила Набиуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймамЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставкуПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центробанк рф, новости, ипотека, финансы, экономика, кредит