Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240809/v-gosdume-planiruyut-snizit-maksimalnuyu-stavku-po-mikrozaymam-1139458317.html
В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам
В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам
Запрет микрофинансовых организаций (МФО) не защитит граждан от риска попасть в денежную кабалу и лишь поспособствует уходу рынка микрозаймов в "тень", поэтому в РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T08:27
2024-08-09T08:27
государственная дума рф
эксклюзивы риа новости крым
анатолий аксаков
финансы
микрозайм (микрокредит)
деньги
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/72/1118137211_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_952a131c3867f7b03010a23f0af28970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Запрет микрофинансовых организаций (МФО) не защитит граждан от риска попасть в денежную кабалу и лишь поспособствует уходу рынка микрозаймов в "тень", поэтому в Госдуме уже осенью планируют вынести на обсуждение вопрос о снижении действующих максимальных ставок по микрозаймам. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Аксакова, пока сложно сказать, какой именно будет новая планка процентов по микрозаймам, поскольку предварительно нужно провести соответствующие расчеты."Это не будет резкое снижение. Потому что если они (МФО – ред.) не будут окупать те требования по формированию денежной массы, с помощью которой они кредитуют население, они будут делать это нелегально. Здесь нужно все просчитать", – пояснил парламентарий.Он также выразил уверенность, что полный запрет МФО лишь подтолкнет россиян обращаться к нелегальным кредиторам.С 1 июля 2023 года, после вступления в силу соответствующего закона, максимальная ежедневная ставка по кредиту составляет 0,8%. До этого она составляла 1%. Таким образом, полная стоимость займа не может превышать 292% годовых против 365%, которые были раньше. Уменьшился также предельный размер долга – со 150% до 130% от суммы займа.Уже в этом году в Госдуме предлагалось рассмотреть ограничение полной стоимости микрозаймов с 192% до 100%.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность запрете всех микрофинансовых организаций в России, поскольку заемщики МФО зачастую попадают в тяжелейшую финансовую кабалу.В свою очередь Набиуллина отметила, что в настоящее время под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, которые могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности с граждан. Но если запретить легальные МФО, они уйдут в "тень", добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГДПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работаетМикрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/72/1118137211_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ec808f19581a7fe4854a14429e4643a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, анатолий аксаков, финансы, микрозайм (микрокредит), деньги, закон и право
В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам

Финкомитет Думы будет работать над снижением максимальной ставки по микрозаймам – Аксаков

08:27 09.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах на улице Москвы
Объявления о кредитах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Запрет микрофинансовых организаций (МФО) не защитит граждан от риска попасть в денежную кабалу и лишь поспособствует уходу рынка микрозаймов в "тень", поэтому в Госдуме уже осенью планируют вынести на обсуждение вопрос о снижении действующих максимальных ставок по микрозаймам. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы постепенно снижаем максимальный процент, который могут устанавливать микрофинансовые организации, представляя займы населению. По этому пути и надо идти. Думаю, уже осенью мы займемся тем, чтобы снизить процентную ставку по выдаче займов населению микрофинансовыми организациями", – сказал руководитель профильного комитета.

По словам Аксакова, пока сложно сказать, какой именно будет новая планка процентов по микрозаймам, поскольку предварительно нужно провести соответствующие расчеты.
"Это не будет резкое снижение. Потому что если они (МФО – ред.) не будут окупать те требования по формированию денежной массы, с помощью которой они кредитуют население, они будут делать это нелегально. Здесь нужно все просчитать", – пояснил парламентарий.
Он также выразил уверенность, что полный запрет МФО лишь подтолкнет россиян обращаться к нелегальным кредиторам.

"Если мы запретим – значит, будет теневой рынок. Все равно потребность у людей есть, и они в таком случае будут ее удовлетворять нелегально. Запретами проблему не решить. Лучше сделать более жесткое регулирование, включая требования к поведению микрофинансовых организаций, чтобы они не выламывали руки людям и не создавали им проблемы", – добавил Аксаков.

С 1 июля 2023 года, после вступления в силу соответствующего закона, максимальная ежедневная ставка по кредиту составляет 0,8%. До этого она составляла 1%. Таким образом, полная стоимость займа не может превышать 292% годовых против 365%, которые были раньше. Уменьшился также предельный размер долга – со 150% до 130% от суммы займа.
Уже в этом году в Госдуме предлагалось рассмотреть ограничение полной стоимости микрозаймов с 192% до 100%.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность запрете всех микрофинансовых организаций в России, поскольку заемщики МФО зачастую попадают в тяжелейшую финансовую кабалу.
В свою очередь Набиуллина отметила, что в настоящее время под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, которые могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности с граждан. Но если запретить легальные МФО, они уйдут в "тень", добавила она.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Финансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГД
Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымГосударственная Дума РФАнатолий АксаковФинансыМикрозайм (микрокредит)ДеньгиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Семейный бюджет: как контролировать свои финансы с выгодой
09:59ГК "ИнтерСтрой" построила более 900 тысяч квадратных метров недвижимости
09:45Часть Керчи обесточена
09:36Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике
09:28В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников
09:21Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое
09:10День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика
09:06В Сакском районе изъяли опасный "17D кинотеатр"
08:49Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9
08:35Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти
08:27В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам
08:10ВСУ ударили дронами по многоэтажке в Шебекино - в квартирах пожар
07:57Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона
07:49Отключение света в Севастополе: где в пятницу не будет электричества
07:4275 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым
07:23Три БПЛА и три безэкипажных катера уничтожены в Севастополе
07:05Крымский мост в пятницу утром – сколько ждать проезда
06:47Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу
06:24Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке
05:55ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче
Лента новостейМолния