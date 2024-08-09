https://crimea.ria.ru/20240809/v-gosdume-planiruyut-snizit-maksimalnuyu-stavku-po-mikrozaymam-1139458317.html

В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам

В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймам

Запрет микрофинансовых организаций (МФО) не защитит граждан от риска попасть в денежную кабалу и лишь поспособствует уходу рынка микрозаймов в "тень", поэтому в РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T08:27

2024-08-09T08:27

2024-08-09T08:27

государственная дума рф

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анатолий аксаков

финансы

микрозайм (микрокредит)

деньги

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Запрет микрофинансовых организаций (МФО) не защитит граждан от риска попасть в денежную кабалу и лишь поспособствует уходу рынка микрозаймов в "тень", поэтому в Госдуме уже осенью планируют вынести на обсуждение вопрос о снижении действующих максимальных ставок по микрозаймам. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Аксакова, пока сложно сказать, какой именно будет новая планка процентов по микрозаймам, поскольку предварительно нужно провести соответствующие расчеты."Это не будет резкое снижение. Потому что если они (МФО – ред.) не будут окупать те требования по формированию денежной массы, с помощью которой они кредитуют население, они будут делать это нелегально. Здесь нужно все просчитать", – пояснил парламентарий.Он также выразил уверенность, что полный запрет МФО лишь подтолкнет россиян обращаться к нелегальным кредиторам.С 1 июля 2023 года, после вступления в силу соответствующего закона, максимальная ежедневная ставка по кредиту составляет 0,8%. До этого она составляла 1%. Таким образом, полная стоимость займа не может превышать 292% годовых против 365%, которые были раньше. Уменьшился также предельный размер долга – со 150% до 130% от суммы займа.Уже в этом году в Госдуме предлагалось рассмотреть ограничение полной стоимости микрозаймов с 192% до 100%.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность запрете всех микрофинансовых организаций в России, поскольку заемщики МФО зачастую попадают в тяжелейшую финансовую кабалу.В свою очередь Набиуллина отметила, что в настоящее время под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, которые могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности с граждан. Но если запретить легальные МФО, они уйдут в "тень", добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГДПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работаетМикрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, анатолий аксаков, финансы, микрозайм (микрокредит), деньги, закон и право