https://crimea.ria.ru/20240603/finansovym-moshennikam-stanet-slozhnee-obmanyvat-grazhdan--deputat-gd-1137820933.html

Финансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГД

Финансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГД - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Финансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГД

Мошенникам станет значительно сложнее похищать средства у граждан. Это произойдет благодаря ряду законов, которые были разработаны комитетом Госдумы по... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T20:36

2024-06-03T20:36

2024-06-03T20:40

константин бахарев

безопасность

финансы

финансовая грамотность

государственная дума рф

банк

закон и право

общество

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Мошенникам станет значительно сложнее похищать средства у граждан. Это произойдет благодаря ряду законов, которые были разработаны комитетом Госдумы по финансовому рынку и находятся на разных стадиях принятия. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Бахарев подчеркнул, что борьба с финансовыми мошенниками является проблемой, которой Госдума и комитет по финансовому рынку занимается не первый год. Согласно данным статистики, только за прошлый год у граждан было похищено более 16 млрд рублей.Банки будут возвращать переведенные мошенникам деньги"С июля 2024 года вступит в силу закон, по которому банки начнут возвращать гражданам деньги, которые они перевели без согласия клиентов мошенникам, – сообщил Бахарев. – Ранее банки при наличии согласия клиента переводили деньги, не обращая внимания, что это согласие могло быть получено обманным путем, когда на граждан оказывалось психологическое давление".Он подчеркнул, что в комитете скопились тысячи обращений от обманутых людей. Очень часто пострадавшие – люди пожилого возраста и пенсионеры, которые в силу низкого уровня финансовой грамотности становились жертвами мошенников. И похищенные у них средства были их единственными сбережениями."Мы нашли выход - возложить на банки обязанность получать от клиентов выраженное согласие на перевод денег со своего банковского счета. То есть банк должен убедиться, что человек не находится под психологическим воздействием мошенников, что его не обманывают мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности того же банка или Центрального банка РФ", – уточнил Бахарев.С 1 июля банки, если они не провели проверку по подозрительному счету, либо отправили деньги, не заручившись выраженным согласием клиента, будут в 30-дневный срок возвращать похищенные средства в полном объеме.Запрет на выдачу кредита и переводыС этого года у граждан появилось право на запрет выдачи им кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Эта мера направлена на борьбу с мошенническими схемами, благодаря которым миллиарды рублей выводятся с банковских счетов граждан абсолютно бесконтрольно и в большей части безнаказанно, продолжил собеседник.Еще один закон, который был принят в первом чтении в прошлом месяце, это так называемый закон о доверенных лицах. Его смысл заключается в назначении доверенного лица из числа членов семьи, близких родственников. К такому человеку будут обращаться сотрудники банка и требовать подтверждения на совершение операции по банковскому счету.Если в течение 12 часов такое подтверждение не поступит, банк будет обязан такую операцию отклонить. Это конкретная помощь для граждан, которые сами не обладают необходимой финансовой грамотностью, так как именно они чаще всего становятся жертвами мошенников, отметил собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Покупка бюджетных мест в вузах: в МВД сообщили о новой схеме мошенников"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обманаМошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, безопасность, финансы, финансовая грамотность, государственная дума рф, банк, закон и право, общество, мошенничество