https://crimea.ria.ru/20240507/razvod-dlya-modeley-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1137094005.html

"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обмана

"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 07.05.2024

"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обмана

Аферисты придумали новую схему мошенничества, которая рассчитана на девушек и женщин. Они выманивают деньги под видом начинающих фотографов, сообщает... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T10:18

2024-05-07T10:18

2024-05-07T10:18

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

цифровая безопасность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему мошенничества, которая рассчитана на девушек и женщин. Они выманивают деньги под видом начинающих фотографов, сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Жертва выбирает удобные для себя условия, после чего нажимает на кнопку "оплатить" - и ее перенаправляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису."Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета", - предупреждают в киберполиции.В ведомстве рекомендуют не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать свои личные данные незнакомцам.Еще одну новую схему мошенники применили недавно в Евпатории. Аферист выманил у женщины 6,4 миллиона рублей, выдав себя за ее начальника. По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в TelegramКаждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенникамиНовая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВД

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, цифровая безопасность, общество, новости