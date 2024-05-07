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"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обмана
"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 07.05.2024
"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обмана
Аферисты придумали новую схему мошенничества, которая рассчитана на девушек и женщин. Они выманивают деньги под видом начинающих фотографов, сообщает... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T10:18
2024-05-07T10:18
2024-05-07T10:18
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
цифровая безопасность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему мошенничества, которая рассчитана на девушек и женщин. Они выманивают деньги под видом начинающих фотографов, сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Жертва выбирает удобные для себя условия, после чего нажимает на кнопку "оплатить" - и ее перенаправляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису."Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета", - предупреждают в киберполиции.В ведомстве рекомендуют не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать свои личные данные незнакомцам.Еще одну новую схему мошенники применили недавно в Евпатории. Аферист выманил у женщины 6,4 миллиона рублей, выдав себя за ее начальника. По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в TelegramКаждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенникамиНовая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, цифровая безопасность, общество, новости
"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обмана
В России появилась новая схема мошенничества
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему мошенничества, которая рассчитана на девушек и женщин. Они выманивают деньги под видом начинающих фотографов, сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. Затем лжефотографы отправляют жертвам ссылки на сайты "проверенных студий". Там девушкам предлагают выбрать время и дату съемки, оплатить аренду и дополнительно — услуги стилиста и реквизит", - говорится в сообщении.
Жертва выбирает удобные для себя условия, после чего нажимает на кнопку "оплатить" - и ее перенаправляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису.
"Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета", - предупреждают в киберполиции.
В ведомстве рекомендуют не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать свои личные данные незнакомцам.
Еще одну новую схему мошенники применили недавно
в Евпатории. Аферист выманил у женщины 6,4 миллиона рублей, выдав себя за ее начальника. По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности.
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