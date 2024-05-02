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Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей

Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей

Мошенники разработали новую схему обмана крымчан. 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей вследствие действий афериста, который выдал себя... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T16:19

2024-05-02T16:19

2024-05-02T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана крымчан. 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей вследствие действий афериста, который выдал себя за ее начальника. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности.Псевдоруководитель настоятельно рекомендовал сотруднице связаться с якобы представителем Центробанка России и получить дальнейшие рекомендации "по спасению денег". Далее с женщиной связался "банковский работник", который убедил ее в необходимости оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет"В итоге женщину убедили в том, что неизвестный оформил кредит под залог ее дома. Ее уговорили срочно продать недвижимость за наличные и положить средства на предоставленный "безопасный счет" в банке. После того, как потерпевшая выполнила все условия, звонившие удалили всю переписку с ней в мессенджере и перестали выходить на связь.Только после этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и сразу же обратилась в полицию. Таким образом, заявительница лишилась и дома, и денег на общую сумму 6,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.МВД России ранее сообщило о новой мошеннической схеме, с помощью которой аферисты воруют аккаунты россиян в мессенджере Telegram под видом сотрудников службы техподдержки. Мошенники сообщают пользователю, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на сайт с дизайном, похожим на интерфейс Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.Читайте также на РИА Новости Крым:Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядкеМошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим боротьсяКаждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, мошенничество, происшествия, общество, мвд по республике крым, новости крыма