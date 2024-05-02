https://crimea.ria.ru/20240502/pritvorilsya-nachalnikom-moshenniki-lishili-krymchanku-zhilya-i-6-mln-rubley-1136993248.html
Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
Мошенники разработали новую схему обмана крымчан. 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей вследствие действий афериста, который выдал себя... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T16:19
2024-05-02T16:19
2024-05-02T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана крымчан. 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей вследствие действий афериста, который выдал себя за ее начальника. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности.Псевдоруководитель настоятельно рекомендовал сотруднице связаться с якобы представителем Центробанка России и получить дальнейшие рекомендации "по спасению денег". Далее с женщиной связался "банковский работник", который убедил ее в необходимости оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет"В итоге женщину убедили в том, что неизвестный оформил кредит под залог ее дома. Ее уговорили срочно продать недвижимость за наличные и положить средства на предоставленный "безопасный счет" в банке. После того, как потерпевшая выполнила все условия, звонившие удалили всю переписку с ней в мессенджере и перестали выходить на связь.Только после этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и сразу же обратилась в полицию. Таким образом, заявительница лишилась и дома, и денег на общую сумму 6,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.МВД России ранее сообщило о новой мошеннической схеме, с помощью которой аферисты воруют аккаунты россиян в мессенджере Telegram под видом сотрудников службы техподдержки. Мошенники сообщают пользователю, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на сайт с дизайном, похожим на интерфейс Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.Читайте также на РИА Новости Крым:Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядкеМошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим боротьсяКаждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, мошенничество, происшествия, общество, мвд по республике крым, новости крыма
Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
В Крыму мошенник по новой схеме лишил женщину жилья и 6 млн рублей под видом ее начальника
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана крымчан. 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей вследствие действий афериста, который выдал себя за ее начальника. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности.
Псевдоруководитель настоятельно рекомендовал сотруднице связаться с якобы представителем Центробанка России и получить дальнейшие рекомендации "по спасению денег". Далее с женщиной связался "банковский работник", который убедил ее в необходимости оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет"
"Жительнице Евпатории в течение месяца периодически звонили с различных номеров, в том числе и по видеосвязи, общались от имени высокопоставленных сотрудников правоохранительных структур, присылая документы для убедительности и предупреждали о необходимости строгого соблюдения конфиденциальности", - говорится в сообщении.
В итоге женщину убедили в том, что неизвестный оформил кредит под залог ее дома. Ее уговорили срочно продать недвижимость за наличные и положить средства на предоставленный "безопасный счет" в банке. После того, как потерпевшая выполнила все условия, звонившие удалили всю переписку с ней в мессенджере и перестали выходить на связь.
Только после этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и сразу же обратилась в полицию. Таким образом, заявительница лишилась и дома, и денег на общую сумму 6,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
МВД России ранее сообщило о новой мошеннической схеме
, с помощью которой аферисты воруют аккаунты россиян в мессенджере Telegram под видом сотрудников службы техподдержки. Мошенники сообщают пользователю, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на сайт с дизайном, похожим на интерфейс Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.
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