https://crimea.ria.ru/20240420/banki-budut-vozvraschat-pokhischennye-moshennikami-dengi-v-dosudebnom-poryadke-1136702039.html

Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке

Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке

Россияне смогут в досудебном порядке вернуть списанные со счета или переведенные мошенникам средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт по РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T08:02

2024-04-20T08:02

2024-04-20T08:02

радио "спутник в крыму"

банк

мошенничество

банк россии

общество

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финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Россияне смогут в досудебном порядке вернуть списанные со счета или переведенные мошенникам средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.25 июля 2024 года в силу вступит закон, который обязывает банки проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возмещать клиентам похищенные со счетов деньги.Гость студии отметил, что подготовка к реализации закона проходила на протяжении последних двух лет. И большинство финансовых организаций начали заблаговременно блокировать переводы на подозрительные счета, а также карты клиентов, если последние пытались совершить нестандартную для них транзакцию.Серегин пояснил, что основой принципа действия данного механизма является сформированная Банком России база данных, в которой содержится информация о мошенниках и мошеннических переводах, совершенных во всех банковских структурах страны."Эту базу – так называемый черный список – регулярно пополняют финансовые организации и правоохранительные органы. Доступ к ней также имеют все банковские организации, – продолжил эксперт. - Перед выполнением транзакции банк проверяет реквизиты получателя на предмет наличия в черном списке. И в случае подтверждения риска перевода денег мошенникам – блокирует перевод средств", - пояснил он.Если банк по какой-то причине совершает перевод по реквизитам мошеннического счета из списка, то организация обязана в досудебном порядке вернуть средства владельцу счета.Кроме перевода непосредственного платежа происходит блокировка банковской карты и приложения отправителя. Специалисты финансовой организации при этом направляют сообщение о блокировке, а также связываются с собственником счета по телефону. Это необходимо, чтобы обезопасить человека и его средства от посягательств мошенников. Чтобы разблокировать доступ к деньгам, гражданину достаточно лично обратиться в отделение банка.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньгиСчета россиян защитят от мошенников - принят новый законПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, мошенничество, банк россии, общество, деньги, финансы, цифровизация, цифровая безопасность, новости