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Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке
Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке
Россияне смогут в досудебном порядке вернуть списанные со счета или переведенные мошенникам средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт по РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T08:02
2024-04-20T08:02
радио "спутник в крыму"
банк
мошенничество
банк россии
общество
деньги
финансы
цифровизация
цифровая безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Россияне смогут в досудебном порядке вернуть списанные со счета или переведенные мошенникам средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.25 июля 2024 года в силу вступит закон, который обязывает банки проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возмещать клиентам похищенные со счетов деньги.Гость студии отметил, что подготовка к реализации закона проходила на протяжении последних двух лет. И большинство финансовых организаций начали заблаговременно блокировать переводы на подозрительные счета, а также карты клиентов, если последние пытались совершить нестандартную для них транзакцию.Серегин пояснил, что основой принципа действия данного механизма является сформированная Банком России база данных, в которой содержится информация о мошенниках и мошеннических переводах, совершенных во всех банковских структурах страны."Эту базу – так называемый черный список – регулярно пополняют финансовые организации и правоохранительные органы. Доступ к ней также имеют все банковские организации, – продолжил эксперт. - Перед выполнением транзакции банк проверяет реквизиты получателя на предмет наличия в черном списке. И в случае подтверждения риска перевода денег мошенникам – блокирует перевод средств", - пояснил он.Если банк по какой-то причине совершает перевод по реквизитам мошеннического счета из списка, то организация обязана в досудебном порядке вернуть средства владельцу счета.Кроме перевода непосредственного платежа происходит блокировка банковской карты и приложения отправителя. Специалисты финансовой организации при этом направляют сообщение о блокировке, а также связываются с собственником счета по телефону. Это необходимо, чтобы обезопасить человека и его средства от посягательств мошенников. Чтобы разблокировать доступ к деньгам, гражданину достаточно лично обратиться в отделение банка.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньгиСчета россиян защитят от мошенников - принят новый законПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
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96
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банк, мошенничество, банк россии, общество, деньги, финансы, цифровизация, цифровая безопасность, новости
Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке

С июля банки будут возвращать отправленные мошенникам деньги в досудебном порядке

08:02 20.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Россияне смогут в досудебном порядке вернуть списанные со счета или переведенные мошенникам средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
25 июля 2024 года в силу вступит закон, который обязывает банки проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возмещать клиентам похищенные со счетов деньги.
"Особенность закона в том, что гражданам станет проще в досудебном порядке вернуть деньги, которые ранее приходилось возвращать через суд", – сообщил Серегин.
Гость студии отметил, что подготовка к реализации закона проходила на протяжении последних двух лет. И большинство финансовых организаций начали заблаговременно блокировать переводы на подозрительные счета, а также карты клиентов, если последние пытались совершить нестандартную для них транзакцию.
Серегин пояснил, что основой принципа действия данного механизма является сформированная Банком России база данных, в которой содержится информация о мошенниках и мошеннических переводах, совершенных во всех банковских структурах страны.
"Эту базу – так называемый черный список – регулярно пополняют финансовые организации и правоохранительные органы. Доступ к ней также имеют все банковские организации, – продолжил эксперт. - Перед выполнением транзакции банк проверяет реквизиты получателя на предмет наличия в черном списке. И в случае подтверждения риска перевода денег мошенникам – блокирует перевод средств", - пояснил он.
Если банк по какой-то причине совершает перевод по реквизитам мошеннического счета из списка, то организация обязана в досудебном порядке вернуть средства владельцу счета.
Кроме перевода непосредственного платежа происходит блокировка банковской карты и приложения отправителя. Специалисты финансовой организации при этом направляют сообщение о блокировке, а также связываются с собственником счета по телефону. Это необходимо, чтобы обезопасить человека и его средства от посягательств мошенников. Чтобы разблокировать доступ к деньгам, гражданину достаточно лично обратиться в отделение банка.
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