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Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ
Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ
Еще 1250 боевиков, танк, боевые бронемашины, артиллерийские установки и другие вооружения и технику потеряли ВСУ за минувшие сутки на всех фронтах спецоперации. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T13:42
2025-04-07T13:42
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Еще 1250 боевиков, танк, боевые бронемашины, артиллерийские установки и другие вооружения и технику потеряли ВСУ за минувшие сутки на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили 85 украинских боевиков, боевую бронемашину и два автомобиля.Группировка "Запад" ликвидировала 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Противник потерял до 300 человек, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований - до 440 солдат, танк, три боевые бронированные машины, в том числе американская MaxxPro, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 140 неонацистов, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и американскую гаубицу М777.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение, уничтожили до 70 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.Кроме того, российские военные поразили вражеские пункты управления беспилотниками, склады ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах. Российскими средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 95 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Катериновку ДНРВ Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направленииАрмия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ

Минобороны: ВСУ потерли за сутки боев еще 1250 боевиков

13:42 07.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Еще 1250 боевиков, танк, боевые бронемашины, артиллерийские установки и другие вооружения и технику потеряли ВСУ за минувшие сутки на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили 85 украинских боевиков, боевую бронемашину и два автомобиля.
Группировка "Запад" ликвидировала 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Противник потерял до 300 человек, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований - до 440 солдат, танк, три боевые бронированные машины, в том числе американская MaxxPro, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 140 неонацистов, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и американскую гаубицу М777.
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение, уничтожили до 70 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.
Кроме того, российские военные поразили вражеские пункты управления беспилотниками, склады ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах. Российскими средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 95 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
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