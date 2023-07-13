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В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги
В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги - РИА Новости Крым, 13.07.2023
В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги
Принятый во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников позволит совершенствовать механизм противодействия хищений... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T21:06
2023-07-13T21:06
2023-07-13T21:06
радио "спутник в крыму"
россия
мошенничество
банк
центробанк рф
деньги
финансы
общество
анатолий аксаков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Принятый во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников позволит совершенствовать механизм противодействия хищений денежных средств со счетов и карт граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Госдума 11 июля приняла закон, который обязывает российские банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня.Аксаков пояснил, что Банк России уже создал специальную систему для отслеживания сомнительных переводов, а также сформировал базу данных счетов и получателей, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку пояснил, что каждый банк имеет собственную систему проверки уровня сомнительности перевода. При этом финансовые организации как правило не раскрывают алгоритмы выявления таких счетов именно в целях успешного противодействия мошенникам."Преступникам будет очень сложно преодолеть базу данных ЦБ. Поэтому высока вероятность, что удастся перекрыть канал воровства со счетов граждан", – уверен Аксаков. При этом системы коммерческих банков, по его мнению, будет несколько проще, так как мошенники постоянно изыскивают новые способы выманивания и воровства денег со счетов граждан. По оценкам депутата, принятое решение "очень хорошее".Снижению числа фактов финансового мошенничества будет способствовать формирование базы телефонных номеров, которые ранее использовались в подобных целях. Более того, банки получат возможность проверять, принадлежит ли номер человеку, с банковской карты или счета которого пытаются осуществить перевод. Если не принадлежит – это дополнительный повод приостановить операцию и выяснить, насколько она законна, подчеркнул гость эфира.Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщал, что планирует обязать банки-плательщики на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе регулятора.В свою очередь начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин сообщил, что антифродовые процедуры включают целый комплекс мероприятий, которые помогут в автоматическом режиме определить насколько законна инициированная клиентом транзакция.Читайте также на РИА Новости Крым:В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньгиРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефонуОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
https://crimea.ria.ru/20230711/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-chto-nuzhno-znat--1129930299.html
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россия, мошенничество, банк, центробанк рф, деньги, финансы, общество, анатолий аксаков, новости
В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги
Аксаков: банки вернут россиянам деньги, если допустили перевод на "сомнительный" счет
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым.
Принятый во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников позволит совершенствовать механизм противодействия хищений денежных средств со счетов и карт граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Госдума 11 июля приняла закон
, который обязывает российские банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня.
Аксаков пояснил, что Банк России уже создал специальную систему для отслеживания сомнительных переводов, а также сформировал базу данных счетов и получателей, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.
"Система в онлайн-режиме будет анализировать каждый перевод, который выполняет человек, в том числе при помощи мобильного приложения, и сверять реквизиты получателя с базой подозрительных счетов", – сообщил Аксаков. После этого такой платеж будет заблокирован.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку пояснил, что каждый банк имеет собственную систему проверки уровня сомнительности перевода. При этом финансовые организации как правило не раскрывают алгоритмы выявления таких счетов именно в целях успешного противодействия мошенникам.
"Преступникам будет очень сложно преодолеть базу данных ЦБ. Поэтому высока вероятность, что удастся перекрыть канал воровства со счетов граждан", – уверен Аксаков. При этом системы коммерческих банков, по его мнению, будет несколько проще, так как мошенники постоянно изыскивают новые способы выманивания и воровства денег со счетов граждан. По оценкам депутата, принятое решение "очень хорошее".
Снижению числа фактов финансового мошенничества будет способствовать формирование базы телефонных номеров, которые ранее использовались в подобных целях. Более того, банки получат возможность проверять, принадлежит ли номер человеку, с банковской карты или счета которого пытаются осуществить перевод. Если не принадлежит – это дополнительный повод приостановить операцию и выяснить, насколько она законна, подчеркнул гость эфира.
"Если же злоумышленник или счет, на который "ушли" деньги, находился в базе данных, но банк все равно выполнил в его пользу платеж, то финансовую организацию обяжут вернуть средства лицу, со счета которого они были списаны", – продолжил Аксаков. В случае если банк откажется выполнить предписание, гражданам необходимо обратиться с жалобой в Центробанк.
Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщал, что планирует обязать банки-плательщики на два дня приостанавливать зачисление денег на счет
, информация о котором содержится в базе регулятора.
В свою очередь начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин сообщил, что антифродовые процедуры включают целый комплекс мероприятий
, которые помогут в автоматическом режиме определить насколько законна инициированная клиентом транзакция.
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