https://crimea.ria.ru/20230713/v-kakikh-sluchayakh-bank-obyazhut-vernut-ukradennye-moshennikami-dengi-1130041902.html

В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги

В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги - РИА Новости Крым, 13.07.2023

В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги

Принятый во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников позволит совершенствовать механизм противодействия хищений... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T21:06

2023-07-13T21:06

2023-07-13T21:06

радио "спутник в крыму"

россия

мошенничество

банк

центробанк рф

деньги

финансы

общество

анатолий аксаков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374717_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_396c70a4927a46f33d56834050744714.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Принятый во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников позволит совершенствовать механизм противодействия хищений денежных средств со счетов и карт граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Госдума 11 июля приняла закон, который обязывает российские банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня.Аксаков пояснил, что Банк России уже создал специальную систему для отслеживания сомнительных переводов, а также сформировал базу данных счетов и получателей, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку пояснил, что каждый банк имеет собственную систему проверки уровня сомнительности перевода. При этом финансовые организации как правило не раскрывают алгоритмы выявления таких счетов именно в целях успешного противодействия мошенникам."Преступникам будет очень сложно преодолеть базу данных ЦБ. Поэтому высока вероятность, что удастся перекрыть канал воровства со счетов граждан", – уверен Аксаков. При этом системы коммерческих банков, по его мнению, будет несколько проще, так как мошенники постоянно изыскивают новые способы выманивания и воровства денег со счетов граждан. По оценкам депутата, принятое решение "очень хорошее".Снижению числа фактов финансового мошенничества будет способствовать формирование базы телефонных номеров, которые ранее использовались в подобных целях. Более того, банки получат возможность проверять, принадлежит ли номер человеку, с банковской карты или счета которого пытаются осуществить перевод. Если не принадлежит – это дополнительный повод приостановить операцию и выяснить, насколько она законна, подчеркнул гость эфира.Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщал, что планирует обязать банки-плательщики на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе регулятора.В свою очередь начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин сообщил, что антифродовые процедуры включают целый комплекс мероприятий, которые помогут в автоматическом режиме определить насколько законна инициированная клиентом транзакция.Читайте также на РИА Новости Крым:В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньгиРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефонуОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20230711/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-chto-nuzhno-znat--1129930299.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, банк, центробанк рф, деньги, финансы, общество, анатолий аксаков, новости