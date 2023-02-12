https://crimea.ria.ru/20230212/razgovor-s-priyatnymi-chelovekom-kak-oblichit-moshennika-po-telefonu-1126867830.html

Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону

Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону

За последние два года используемые мошенниками уловки не претерпели качественных изменений: злоумышленники используют проверенные схемы и выражения, чтобы... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T08:23

2023-02-12T08:23

2023-02-12T08:23

радио "спутник в крыму"

общество

мошенничество

совет эксперта

новости

крым

цифровая безопасность

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495437_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_608f65529588bf24a3a7d1976373c1d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. За последние два года используемые мошенниками уловки не претерпели качественных изменений: злоумышленники используют проверенные схемы и выражения, чтобы запугать или втереться в доверие к жертве. Эксперт в области кибербезопасности, автор YouTube-канала "Скам: вызов принят" Веста рассказала корреспонденту радио "Спутник в Крыму", почему россияне продолжают доверчиво следовать мошенническим указаниям, рассекречивая данные о своих счетах и переводя деньги за несуществующие товары и услуги.По словам Весты, основные причины кроются в низкой информированности населения, кроме того, многие люди не умеют отказывать, а также получают от аферистов порцию внимания, которого им не достает в жизни.По ее словам, в обществе склонны думать, что аферисты используют гипнотические приемы, однако, это не так. Большей популярностью пользуется методика нейролингвистического программирования: в разговоре жертву пытаются либо напугать, либо втереться в доверие к ней."Один из больших пластов мошенничества – это мошенничество через лжеброкеров. Когда люди, ища возможность дополнительного заработка, попадаются на обман. И там это видно ярче всего. Они называют жертву в уменьшительно-ласкательной форме, "дорогая", "вы такая умница", "вы же все понимаете". У человека создается иллюзия, что он действительно разговаривает с очень приятным человеком, который его хвалит и хочет помочь", – сказала Веста.Эксперт отмечает, что нужно учить людей не только финансовой грамотности, но и обучать их отказывать — вежливо, но категорично.Новые мошеннические схемыНе менее популярные, но менее убыточные и известные схемы мошенничества – это получение доступа к личному кабинету на портале Госуслуг или выманивание средств за отказ от покупки в интернет-магазине, рассказала Веста.Эксперт пояснила, что в телефонном разговоре жертву убеждают, что доступ к их личному кабинету уже получили злоумышленники и сейчас пытаются "привязать" к нему новый номер телефона. В таком случае, нельзя вступать в разговор со звонящим, кем бы он не представился, а после – установить двухфакторную аутентификацию, если она не была настроена ранее.В отношении условий возврата товара в интернет-магазин, специалист напомнила, что по законодательству РФ, покупатель имеет право отказаться от посылки на любом этапе."Никто не имеет права предъявлять транспортные или курьерские расходы. Если магазин хочет предъявить какую-то материальную претензию, то он о ней сообщает сразу. Допустим, при заказе написано, что отмена – 100 рублей, к примеру. Если эти условия отдельно не оговорены, то закон полностью на нашей стороне и мы имеем право не выкупать посылку", – рассказала Веста.Мошенники в таких случаях пугают покупателей штрафами или угрожают добавить в несуществующий "федеральный черный список покупателей".Продолжаем разговор"Если человек уверен, что его критическое мышление работает на все хотя бы 99%, тогда конечно стоит вступить в диалог, потому что пока вы разговариваете с мошенником, он точно никого не обманет", – ответила Веста на вопрос, стоит ли попытаться "раскусить" мошенника самостоятельно.При этом эксперт предупреждает, что зачастую у мошенников есть полные данные о жертве – от адреса и состояние счетов до информации о последних банковских операциях. Кроме того, с помощью IP-телефонии аферисты могут звонить с телефонов правоохранительных органов и убеждать жертву проверить номер в поисковой строке браузера, чтобы удостовериться.Если на каком-то этапе у потенциальной жертвы возникает сомнение, нужно прекратить разговор, поскольку среди мошенников все же попадаются очень грамотные и опытные, которые могут перекрыть любые возражения своими аргументами, предупреждает разоблачитель.Вам звонят из полиции"Если вы слышите, что вам звонят из полиции, и если дальше разговор не строится в том русле, что вас приглашают в отделение в качестве какого-то участника какого-то дела, то кладите трубку. Оперативно-следственные мероприятия в России не проводятся по телефону, – констатировала Веста. – Вы должны быть приглашены повесткой в отделение и только там вам имеют право задавать вопросы и требовать информацию".Примите меры!В заключение эксперт отметила, что в условиях современного мира, когда обмен деньгами становится проще год от года, избежать таких ситуаций на 100% нельзя."Это упрощает нам жизнь, без проблем мы можем перевести друг другу деньги, не подтверждая это бумагами, документами, письмами в банк. Но, с другой стороны, все это упрощает реализацию мошеннических схем. Каждый банк размещает на своем сайте информацию о возможных схемах мошенничества, практически каждый банк, если замечает нехарактерную операцию по счетам клиента, звонит для ее подтверждения. Но как правило это происходит поздно, когда мошенник уже втерся в доверие", – резюмировала эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья

https://crimea.ria.ru/20230202/afera-na-95-mln-rubley-priezzhiy-moshennik-lishil-troikh-krymchan-zhilya-1126721764.html

https://crimea.ria.ru/20230125/moshenniki-v-krymu-zarabotali-okolo-8-mln-rubley-za-nedelyu-1126575425.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мошенничество, совет эксперта, новости, крым, цифровая безопасность, безопасность