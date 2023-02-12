https://crimea.ria.ru/20230212/razgovor-s-priyatnymi-chelovekom-kak-oblichit-moshennika-po-telefonu-1126867830.html
Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону
Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону
За последние два года используемые мошенниками уловки не претерпели качественных изменений: злоумышленники используют проверенные схемы и выражения, чтобы... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T08:23
2023-02-12T08:23
2023-02-12T08:23
радио "спутник в крыму"
общество
мошенничество
совет эксперта
новости
крым
цифровая безопасность
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. За последние два года используемые мошенниками уловки не претерпели качественных изменений: злоумышленники используют проверенные схемы и выражения, чтобы запугать или втереться в доверие к жертве. Эксперт в области кибербезопасности, автор YouTube-канала "Скам: вызов принят" Веста рассказала корреспонденту радио "Спутник в Крыму", почему россияне продолжают доверчиво следовать мошенническим указаниям, рассекречивая данные о своих счетах и переводя деньги за несуществующие товары и услуги.По словам Весты, основные причины кроются в низкой информированности населения, кроме того, многие люди не умеют отказывать, а также получают от аферистов порцию внимания, которого им не достает в жизни.По ее словам, в обществе склонны думать, что аферисты используют гипнотические приемы, однако, это не так. Большей популярностью пользуется методика нейролингвистического программирования: в разговоре жертву пытаются либо напугать, либо втереться в доверие к ней."Один из больших пластов мошенничества – это мошенничество через лжеброкеров. Когда люди, ища возможность дополнительного заработка, попадаются на обман. И там это видно ярче всего. Они называют жертву в уменьшительно-ласкательной форме, "дорогая", "вы такая умница", "вы же все понимаете". У человека создается иллюзия, что он действительно разговаривает с очень приятным человеком, который его хвалит и хочет помочь", – сказала Веста.Эксперт отмечает, что нужно учить людей не только финансовой грамотности, но и обучать их отказывать — вежливо, но категорично.Новые мошеннические схемыНе менее популярные, но менее убыточные и известные схемы мошенничества – это получение доступа к личному кабинету на портале Госуслуг или выманивание средств за отказ от покупки в интернет-магазине, рассказала Веста.Эксперт пояснила, что в телефонном разговоре жертву убеждают, что доступ к их личному кабинету уже получили злоумышленники и сейчас пытаются "привязать" к нему новый номер телефона. В таком случае, нельзя вступать в разговор со звонящим, кем бы он не представился, а после – установить двухфакторную аутентификацию, если она не была настроена ранее.В отношении условий возврата товара в интернет-магазин, специалист напомнила, что по законодательству РФ, покупатель имеет право отказаться от посылки на любом этапе."Никто не имеет права предъявлять транспортные или курьерские расходы. Если магазин хочет предъявить какую-то материальную претензию, то он о ней сообщает сразу. Допустим, при заказе написано, что отмена – 100 рублей, к примеру. Если эти условия отдельно не оговорены, то закон полностью на нашей стороне и мы имеем право не выкупать посылку", – рассказала Веста.Мошенники в таких случаях пугают покупателей штрафами или угрожают добавить в несуществующий "федеральный черный список покупателей".Продолжаем разговор"Если человек уверен, что его критическое мышление работает на все хотя бы 99%, тогда конечно стоит вступить в диалог, потому что пока вы разговариваете с мошенником, он точно никого не обманет", – ответила Веста на вопрос, стоит ли попытаться "раскусить" мошенника самостоятельно.При этом эксперт предупреждает, что зачастую у мошенников есть полные данные о жертве – от адреса и состояние счетов до информации о последних банковских операциях. Кроме того, с помощью IP-телефонии аферисты могут звонить с телефонов правоохранительных органов и убеждать жертву проверить номер в поисковой строке браузера, чтобы удостовериться.Если на каком-то этапе у потенциальной жертвы возникает сомнение, нужно прекратить разговор, поскольку среди мошенников все же попадаются очень грамотные и опытные, которые могут перекрыть любые возражения своими аргументами, предупреждает разоблачитель.Вам звонят из полиции"Если вы слышите, что вам звонят из полиции, и если дальше разговор не строится в том русле, что вас приглашают в отделение в качестве какого-то участника какого-то дела, то кладите трубку. Оперативно-следственные мероприятия в России не проводятся по телефону, – констатировала Веста. – Вы должны быть приглашены повесткой в отделение и только там вам имеют право задавать вопросы и требовать информацию".Примите меры!В заключение эксперт отметила, что в условиях современного мира, когда обмен деньгами становится проще год от года, избежать таких ситуаций на 100% нельзя."Это упрощает нам жизнь, без проблем мы можем перевести друг другу деньги, не подтверждая это бумагами, документами, письмами в банк. Но, с другой стороны, все это упрощает реализацию мошеннических схем. Каждый банк размещает на своем сайте информацию о возможных схемах мошенничества, практически каждый банк, если замечает нехарактерную операцию по счетам клиента, звонит для ее подтверждения. Но как правило это происходит поздно, когда мошенник уже втерся в доверие", – резюмировала эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
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общество, мошенничество, совет эксперта, новости, крым, цифровая безопасность, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым.
За последние два года используемые мошенниками уловки не претерпели качественных изменений: злоумышленники используют проверенные схемы и выражения, чтобы запугать или втереться в доверие к жертве. Эксперт в области кибербезопасности, автор YouTube-канала "Скам: вызов принят" Веста рассказала корреспонденту радио "Спутник в Крыму"
, почему россияне продолжают доверчиво следовать мошенническим указаниям, рассекречивая данные о своих счетах и переводя деньги за несуществующие товары и услуги.
По словам Весты, основные причины кроются в низкой информированности населения, кроме того, многие люди не умеют отказывать, а также получают от аферистов порцию внимания, которого им не достает в жизни.
"Мы можем взять разговор, который состоялся два года назад, и вчерашний разговор. Они будут практически идентичны. Это говорит о том, что уровень информированности населения, к сожалению, все еще очень низкий, – констатировала эксперт.
По ее словам, в обществе склонны думать, что аферисты используют гипнотические приемы, однако, это не так. Большей популярностью пользуется методика нейролингвистического программирования: в разговоре жертву пытаются либо напугать, либо втереться в доверие к ней.
"Один из больших пластов мошенничества – это мошенничество через лжеброкеров. Когда люди, ища возможность дополнительного заработка, попадаются на обман. И там это видно ярче всего. Они называют жертву в уменьшительно-ласкательной форме, "дорогая", "вы такая умница", "вы же все понимаете". У человека создается иллюзия, что он действительно разговаривает с очень приятным человеком, который его хвалит и хочет помочь", – сказала Веста.
Эксперт отмечает, что нужно учить людей не только финансовой грамотности, но и обучать их отказывать — вежливо, но категорично.
Новые мошеннические схемы
Не менее популярные, но менее убыточные и известные схемы мошенничества – это получение доступа к личному кабинету на портале Госуслуг или выманивание средств за отказ от покупки в интернет-магазине, рассказала Веста.
"Относительно новая схема – это когда звонят по поводу личного кабинета в Госуслугах. И это очень небезопасно, когда даешь доступ, потому что там вплоть до распоряжения имуществом. Есть конкретные случаи, когда продавалась недвижимость через цифровую подпись, через кабинет Госуслуг", – отметила она в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт пояснила, что в телефонном разговоре жертву убеждают, что доступ к их личному кабинету уже получили злоумышленники и сейчас пытаются "привязать" к нему новый номер телефона. В таком случае, нельзя вступать в разговор со звонящим, кем бы он не представился, а после – установить двухфакторную аутентификацию, если она не была настроена ранее.
В отношении условий возврата товара в интернет-магазин, специалист напомнила, что по законодательству РФ, покупатель имеет право отказаться от посылки на любом этапе.
"Никто не имеет права предъявлять транспортные или курьерские расходы. Если магазин хочет предъявить какую-то материальную претензию, то он о ней сообщает сразу. Допустим, при заказе написано, что отмена – 100 рублей, к примеру. Если эти условия отдельно не оговорены, то закон полностью на нашей стороне и мы имеем право не выкупать посылку", – рассказала Веста.
Мошенники в таких случаях пугают покупателей штрафами или угрожают добавить в несуществующий "федеральный черный список покупателей".
Продолжаем разговор
"Если человек уверен, что его критическое мышление работает на все хотя бы 99%, тогда конечно стоит вступить в диалог, потому что пока вы разговариваете с мошенником, он точно никого не обманет", – ответила Веста на вопрос, стоит ли попытаться "раскусить" мошенника самостоятельно.
При этом эксперт предупреждает, что зачастую у мошенников есть полные данные о жертве – от адреса и состояние счетов до информации о последних банковских операциях. Кроме того, с помощью IP-телефонии аферисты могут звонить с телефонов правоохранительных органов и убеждать жертву проверить номер в поисковой строке браузера, чтобы удостовериться.
Если на каком-то этапе у потенциальной жертвы возникает сомнение, нужно прекратить разговор, поскольку среди мошенников все же попадаются очень грамотные и опытные, которые могут перекрыть любые возражения своими аргументами, предупреждает разоблачитель.
"Вернуть деньги можно только в случае задержания того человека, который вас уговорил эти деньги перевести, или организатора этого преступного бизнеса. Но в современных реалиях мы понимаем, что чаще всего звонят из другого государства, с которым нарушены дипломатические связи, нет взаимодействия правоохранительных органов. Но это не значит, что не нужно никуда обращаться", – уточнила она.
Вам звонят из полиции
"Если вы слышите, что вам звонят из полиции, и если дальше разговор не строится в том русле, что вас приглашают в отделение в качестве какого-то участника какого-то дела, то кладите трубку. Оперативно-следственные мероприятия в России не проводятся по телефону, – констатировала Веста. – Вы должны быть приглашены повесткой в отделение и только там вам имеют право задавать вопросы и требовать информацию".
В 95% случаев звонок с номера правоохранительных органов, тем более через мессенджер, окажется мошенническим. Кроме того, известны ситуации, когда аферисты обманывают тех, кого уже обманули – сперва под видом удачного вложения инвестиций, а после – юридических компаний, предлагающих услуги по возврату средств и поиску обманщиков.
Примите меры!
В заключение эксперт отметила, что в условиях современного мира, когда обмен деньгами становится проще год от года, избежать таких ситуаций на 100% нельзя.
"Это упрощает нам жизнь, без проблем мы можем перевести друг другу деньги, не подтверждая это бумагами, документами, письмами в банк. Но, с другой стороны, все это упрощает реализацию мошеннических схем. Каждый банк размещает на своем сайте информацию о возможных схемах мошенничества, практически каждый банк, если замечает нехарактерную операцию по счетам клиента, звонит для ее подтверждения. Но как правило это происходит поздно, когда мошенник уже втерся в доверие", – резюмировала эксперт.
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