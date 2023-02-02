https://crimea.ria.ru/20230202/milliony-rubley-za-vydumannykh-detey-na-kubani-nakryli-gruppu-moshennikov-1126736402.html

Миллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников

Миллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Миллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, члены которой на протяжении нескольких лет получили более 3,8... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T15:38

2023-02-02T15:38

2023-02-02T15:38

кубань

общество

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, члены которой на протяжении нескольких лет получили более 3,8 млн рублей социальных выплат на несуществующих детей. Об этом сообщает главк МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что фигурантами дела о мошенничестве при получении выплат стали 66-летний краснодарец и шесть жительниц Краснодара, Новороссийска и Северского района в возрасте от 25 до 46 лет."В течение трех с половиной лет мужчина обращался в органы ЗАГСа и сообщал сотрудникам недостоверную информацию о якобы рождении у его сообщниц детей в домашних условиях и получал свидетельства о рождении", – сообщили в ведомстве. На основании этих документов женщины получали социальные выплаты и средства материнского капитала.Следователи установили причастность обвиняемых к шести таким эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 3,8 млн рублей.На время предварительного следствия организатор преступлений был помещен под стражу, остальные обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.Мошенничество с выплатами в КрымуВ Евпатории двое местных жителей незаконно получали пособие по безработице. Они обратились в местное отделение центра занятости с заявлением о помощи в трудоустройстве, встали на учет и начали получать пособие по безработице в размере 53 и 45,6 тысяч рублей соответственно. При этом мужчины находились в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем и предприятием.Также мошенники пытаются возродить схему, когда жертв под предлогом получения крупной выплаты на ребенка или прибавки к пенсии, убеждают заплатить "налог".Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жильяСтавки растут: аферисты выманили у крымчан 14,7 млн рублейМаткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопрос

https://crimea.ria.ru/20230128/zaschita-personalnykh-dannykh-ot-lichnykh-do-korporativnykh-korotko-o-glavnom-1126636379.html

https://crimea.ria.ru/20220901/igry-i-virtualnye-druzya-kak-moshenniki-obmanyvayut-shkolnikov-1124363362.html

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, общество, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), краснодарский край