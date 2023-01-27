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Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопрос
Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопрос - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопрос
С 2015 года более 66 тысяч семей в Крыму смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T08:03
2023-01-27T08:03
2023-01-27T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С 2015 года более 66 тысяч семей в Крыму смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.Другое популярное направление – образование детей – выбрали более 30 тысяч семей.На формирование накопительной пенсии маткапитал направили 157 семей, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов решили потратить капитал восемь крымских семей. Ежемесячную выплату из средств маткапитала получают более 40 тысяч семей.Всего с января 2015 года до настоящего момента в Крыму выдано 152 749 государственных сертификатов на материнский капитал. С 15 апреля 2020 года, когда сертификаты на маткапитал начали выдавать в беззаявительном порядке, более 31 тысячи семей в Крыму уже получили сертификаты в таком режиме.Ранее Минтруд РФ сообщил, что за 16 лет действия программы более 8,2 миллионов российских семей использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий. В частности, около 5,4 миллионов семей частично или полностью погасили кредит либо первоначальный взнос при получении ипотеки на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашиватьМатеринский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраляКак оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха
https://crimea.ria.ru/20230126/kak-oformit-edinoe-posobie-na-detey-bez-postoyannoy-registratsii-v-krymu-1126591208.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
крым, соцзащита, социальный фонд крыма, общество, экономика, материнский капитал, новости крыма
Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопрос
Социальный фонд: 66 тысяч семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала
СИМФЕРОПОЛЬ 27 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С 2015 года более 66 тысяч семей в Крыму смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.
"Государственная программа материнского семейного капитала начала действовать в Республике Крым с января 2015 года. За этот период принято 183 664 заявления на материнский (семейный) капитал, в том числе 16 160 – в прошлом году. Самым популярным направлением расходования в Крыму, как и по всей стране, остается улучшение жилищных условий. На эти цели средства материнского капитала направили 66 256 семей, в том числе 9 395 – за 2022 год", – рассказали в ведомстве.
Другое популярное направление – образование детей – выбрали более 30 тысяч семей.
На формирование накопительной пенсии маткапитал направили 157 семей, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов решили потратить капитал восемь крымских семей. Ежемесячную выплату из средств маткапитала получают более 40 тысяч семей.
Всего с января 2015 года до настоящего момента в Крыму выдано 152 749 государственных сертификатов на материнский капитал. С 15 апреля 2020 года, когда сертификаты на маткапитал начали выдавать в беззаявительном порядке, более 31 тысячи семей в Крыму уже получили сертификаты в таком режиме.
Ранее Минтруд РФ сообщил
, что за 16 лет действия программы более 8,2 миллионов российских семей использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий. В частности, около 5,4 миллионов семей частично или полностью погасили кредит либо первоначальный взнос при получении ипотеки на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств.
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