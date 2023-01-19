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На сколько вырастет материнский капитал с 1 февраля - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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На сколько вырастет материнский капитал с 1 февраля
На сколько вырастет материнский капитал с 1 февраля - РИА Новости Крым, 19.01.2023
На сколько вырастет материнский капитал с 1 февраля
Размер материнского капитала в феврале проиндексируют почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T19:39
2023-01-19T19:39
экономика
соцзащита
материнский капитал
владимир путин (политик)
общество
россия
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Размер материнского капитала в феврале проиндексируют почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.Уточняется, что на эти меры в бюджете предусмотрено более 150 млрд рублей в 2023 году.Февральская индексация составит 11,9%. Она коснется более сорока мер социальной поддержки, в том числе ежемесячных пособий по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.Расходы на индексацию соцвыплат составят 152,4 млрд рублей, добавили в министерстве.В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин назвал защиту материнства и детства одной из ключевых задач органов власти."Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в этом регионе проживания. Оформление и получение пособий должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан, оно должно стать реальной поддержкой для семей", - заявил президент. Также Путин поручил правительству проиндексировать МРОТ выше уровня инфляции.Российские парламентарии определили размер прожиточного минимума на 2023 год. Он составит 14 375 рублей. Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей –составит 11 213 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится единое пособие для семей с детьми – ПутинПособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет
https://crimea.ria.ru/20221231/kak-budut-naznachat-edinoe-posobie-na-detey-dlya-semey-mobilizovannykh-1126225412.html
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экономика, соцзащита, материнский капитал, владимир путин (политик), общество, россия, пособия и выплаты
На сколько вырастет материнский капитал с 1 февраля

Материнский капитал в 2023 году: размер выплаты на первого и второго ребенка

19:39 19.01.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ Москве побит очередной температурный рекорд
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Размер материнского капитала в феврале проиндексируют почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Уточняется, что на эти меры в бюджете предусмотрено более 150 млрд рублей в 2023 году.
"Материнский капитал на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, на второго – почти 775,6 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Февральская индексация составит 11,9%. Она коснется более сорока мер социальной поддержки, в том числе ежемесячных пособий по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.
Расходы на индексацию соцвыплат составят 152,4 млрд рублей, добавили в министерстве.
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин назвал защиту материнства и детства одной из ключевых задач органов власти.
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"Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в этом регионе проживания. Оформление и получение пособий должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан, оно должно стать реальной поддержкой для семей", - заявил президент.
Также Путин поручил правительству проиндексировать МРОТ выше уровня инфляции.
Российские парламентарии определили размер прожиточного минимума на 2023 год. Он составит 14 375 рублей. Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей –составит 11 213 рублей.
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ЭкономикаСоцзащитаМатеринский капиталВладимир Путин (политик)ОбществоРоссияПособия и выплаты
 
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