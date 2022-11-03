https://crimea.ria.ru/20221103/posobie-pri-rozhdenii-rebenka-teper-mozhno-oformit-na-gosuslugakh-1125216776.html

Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"

Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"

На портале Госуслуг появился новый сервис, с помощью которого можно оформить онлайн единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T07:01

2022-11-03T07:01

2022-11-03T07:01

соцзащита

общество

пенсионный фонд рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На портале Госуслуг появился новый сервис, с помощью которого можно оформить онлайн единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.Как поясняет пресс-служба, ранее подать заявление на такое пособие можно было только в офисах ПФР, теперь это можно сделать и дистанционно, через личный кабинет на портале государственных услуг.Как уточняют в ПФ, заявление можно подать в течение полугода после рождения ребенка. Если от заявителя потребуются дополнительные сведения, уведомление об этом также придет в личный кабинет на "Госуслугах". Это, например, может быть документ о рождении, если он выдан за границей. Уточняется, что дополнительные документы все же придется принести в отделение ПФР лично.В пресс-службе напомнили, что получателями единовременного пособия при рождении ребенка могут быть только не работающие родители, опекуны или усыновители, в то чиле являющиеся студентами-очниками. Размер единовременного пособия сегодня составляет 20 472,77 руб. При положительном решении пособие можно получить на карту или через отделение почты, которое было указано при подаче заявления.

https://crimea.ria.ru/20210414/V-RF-predlozhili-davat-ottsam-oplachivaemyy-otpusk-pri-rozhdenii-rebenka-1119468521.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, общество, пенсионный фонд рф