https://crimea.ria.ru/20221103/posobie-pri-rozhdenii-rebenka-teper-mozhno-oformit-na-gosuslugakh-1125216776.html
Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"
Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"
На портале Госуслуг появился новый сервис, с помощью которого можно оформить онлайн единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T07:01
2022-11-03T07:01
2022-11-03T07:01
соцзащита
общество
пенсионный фонд рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На портале Госуслуг появился новый сервис, с помощью которого можно оформить онлайн единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.Как поясняет пресс-служба, ранее подать заявление на такое пособие можно было только в офисах ПФР, теперь это можно сделать и дистанционно, через личный кабинет на портале государственных услуг.Как уточняют в ПФ, заявление можно подать в течение полугода после рождения ребенка. Если от заявителя потребуются дополнительные сведения, уведомление об этом также придет в личный кабинет на "Госуслугах". Это, например, может быть документ о рождении, если он выдан за границей. Уточняется, что дополнительные документы все же придется принести в отделение ПФР лично.В пресс-службе напомнили, что получателями единовременного пособия при рождении ребенка могут быть только не работающие родители, опекуны или усыновители, в то чиле являющиеся студентами-очниками. Размер единовременного пособия сегодня составляет 20 472,77 руб. При положительном решении пособие можно получить на карту или через отделение почты, которое было указано при подаче заявления.
https://crimea.ria.ru/20210414/V-RF-predlozhili-davat-ottsam-oplachivaemyy-otpusk-pri-rozhdenii-rebenka-1119468521.html
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соцзащита, общество, пенсионный фонд рф
Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"
ПФР: на "Госуслугах" появился сервис для оформления пособий при рождении детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым.
На портале Госуслуг появился новый сервис, с помощью которого можно оформить онлайн единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщает
пресс-служба Пенсионного фонда России.
Как поясняет пресс-служба, ранее подать заявление на такое пособие можно было только в офисах ПФР, теперь это можно сделать и дистанционно, через личный кабинет на портале государственных услуг.
Как уточняют в ПФ, заявление можно подать в течение полугода после рождения ребенка. Если от заявителя потребуются дополнительные сведения, уведомление об этом также придет в личный кабинет на "Госуслугах". Это, например, может быть документ о рождении, если он выдан за границей. Уточняется, что дополнительные документы все же придется принести в отделение ПФР лично.
В пресс-службе напомнили, что получателями единовременного пособия при рождении ребенка могут быть только не работающие родители, опекуны или усыновители, в то чиле являющиеся студентами-очниками. Размер единовременного пособия сегодня составляет 20 472,77 руб. При положительном решении пособие можно получить на карту или через отделение почты, которое было указано при подаче заявления.