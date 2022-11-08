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В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин
В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин
Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T19:33
2022-11-08T19:33
владимир путин (политик)
соцзащита
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.По информации главы Минтруда и соцполитики Антона Котякова, средний размер единого пособия для россиян с детьми составит 13 900 рублей. Мера охватит семьи, которые воспитывают более 10 млн детей.Также в стране увеличится и маткапитал. На первого ребенка в 2023 году он составит около 590 тысяч рублей, на второго порядка 780 тысяч рублей.Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми.
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владимир путин (политик), соцзащита
В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин

В среднем единое пособие семьям с детьми составит 13 900 рублей

19:33 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в городе
Осень в городе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.
По информации главы Минтруда и соцполитики Антона Котякова, средний размер единого пособия для россиян с детьми составит 13 900 рублей. Мера охватит семьи, которые воспитывают более 10 млн детей.
Также в стране увеличится и маткапитал. На первого ребенка в 2023 году он составит около 590 тысяч рублей, на второго порядка 780 тысяч рублей.
Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми.
"Главная задача – свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях. И тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей. Создать нужно такую целостную систему", - сказал глава государства на совещании, посвященном социальным вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
18:55
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин
 
Владимир Путин (политик)Соцзащита
 
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Заголовок открываемого материала
19:36В России увеличится МРОТ и прожиточный минимум
19:33В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин
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