https://crimea.ria.ru/20221108/v-rossii-poyavitsya-edinoe-posobie-dlya-semey-s-detmi--putin-1125285093.html
В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин
В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин
Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T19:33
2022-11-08T19:33
2022-11-08T19:33
владимир путин (политик)
соцзащита
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.По информации главы Минтруда и соцполитики Антона Котякова, средний размер единого пособия для россиян с детьми составит 13 900 рублей. Мера охватит семьи, которые воспитывают более 10 млн детей.Также в стране увеличится и маткапитал. На первого ребенка в 2023 году он составит около 590 тысяч рублей, на второго порядка 780 тысяч рублей.Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми.
https://crimea.ria.ru/20221108/rost-zarplat-dolzhen-operezhat-rost-tsen--putin-1125284894.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), соцзащита
В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин
В среднем единое пособие семьям с детьми составит 13 900 рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.
По информации главы Минтруда и соцполитики Антона Котякова, средний размер единого пособия для россиян с детьми составит 13 900 рублей. Мера охватит семьи, которые воспитывают более 10 млн детей.
Также в стране увеличится и маткапитал. На первого ребенка в 2023 году он составит около 590 тысяч рублей, на второго порядка 780 тысяч рублей.
Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми.
"Главная задача – свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях. И тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей. Создать нужно такую целостную систему", - сказал глава государства на совещании, посвященном социальным вопросам.