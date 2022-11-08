https://crimea.ria.ru/20221108/v-rossii-poyavitsya-edinoe-posobie-dlya-semey-s-detmi--putin-1125285093.html

В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин

В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин

Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T19:33

2022-11-08T19:33

2022-11-08T19:33

владимир путин (политик)

соцзащита

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поддержал введение единого пособия для семей с детьми. В итоге Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.По информации главы Минтруда и соцполитики Антона Котякова, средний размер единого пособия для россиян с детьми составит 13 900 рублей. Мера охватит семьи, которые воспитывают более 10 млн детей.Также в стране увеличится и маткапитал. На первого ребенка в 2023 году он составит около 590 тысяч рублей, на второго порядка 780 тысяч рублей.Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми.

https://crimea.ria.ru/20221108/rost-zarplat-dolzhen-operezhat-rost-tsen--putin-1125284894.html

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владимир путин (политик), соцзащита