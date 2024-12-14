https://crimea.ria.ru/20241214/v-sostave-rossii-mogut-poyavitsya-novye-regiony--medvedev-1142616170.html

В составе России могут появиться новые регионы – Медведев

В составе России могут появиться новые регионы – Медведев - РИА Новости Крым, 14.12.2024

В составе России могут появиться новые регионы – Медведев

В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы, для интеграции которых очень пригодится опыт Донбасса и Новороссии. Об этом, выступая на съезде... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T16:24

2024-12-14T16:24

2024-12-14T16:24

россия

дмитрий медведев

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы, для интеграции которых очень пригодится опыт Донбасса и Новороссии. Об этом, выступая на съезде партии "Единая Россия", заявил ее председатель, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что потенциал новых регионов России должен быть востребован в полной мере, и допустил, что их опыт пригодится новым территориям, которые станут частью страны в будущем.При этом он подчеркнул, что Россия должна направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство общества."Одно из важнейших условий для этого – полный разгром неонацизма", – сказал Медведев.Ранее президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев" во всех регионах страны, запустив аналогичные программы в субъектах РФ.Российский лидер подчеркнул, что " страна нуждается в "крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность" во власти на всех уровнях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублейКрым повторяет путь России в помощи новым субъектам страныСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, новые регионы россии, политика, новости