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В составе России могут появиться новые регионы – Медведев - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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В составе России могут появиться новые регионы – Медведев
В составе России могут появиться новые регионы – Медведев - РИА Новости Крым, 14.12.2024
В составе России могут появиться новые регионы – Медведев
В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы, для интеграции которых очень пригодится опыт Донбасса и Новороссии. Об этом, выступая на съезде... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T16:24
2024-12-14T16:24
россия
дмитрий медведев
новые регионы россии
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы, для интеграции которых очень пригодится опыт Донбасса и Новороссии. Об этом, выступая на съезде партии "Единая Россия", заявил ее председатель, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что потенциал новых регионов России должен быть востребован в полной мере, и допустил, что их опыт пригодится новым территориям, которые станут частью страны в будущем.При этом он подчеркнул, что Россия должна направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство общества."Одно из важнейших условий для этого – полный разгром неонацизма", – сказал Медведев.Ранее президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев" во всех регионах страны, запустив аналогичные программы в субъектах РФ.Российский лидер подчеркнул, что " страна нуждается в "крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность" во власти на всех уровнях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублейКрым повторяет путь России в помощи новым субъектам страныСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
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россия, дмитрий медведев, новые регионы россии, политика, новости
В составе России могут появиться новые регионы – Медведев

Медведев допустил присоединение новых регионов к России

16:24 14.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы, для интеграции которых очень пригодится опыт Донбасса и Новороссии. Об этом, выступая на съезде партии "Единая Россия", заявил ее председатель, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что потенциал новых регионов России должен быть востребован в полной мере, и допустил, что их опыт пригодится новым территориям, которые станут частью страны в будущем.
"Этот опыт (интеграции Донбасса и Новороссии – ред.) может быть востребован и дальше в случае если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно", – заявил Медведев.
При этом он подчеркнул, что Россия должна направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство общества.
"Одно из важнейших условий для этого – полный разгром неонацизма", – сказал Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев" во всех регионах страны, запустив аналогичные программы в субъектах РФ.
Российский лидер подчеркнул, что " страна нуждается в "крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность" во власти на всех уровнях.
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