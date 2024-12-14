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ВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в плен - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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ВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в плен
ВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в плен - РИА Новости Крым, 14.12.2024
ВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в плен
В ходе дальнейшего наступления российская армия поразила формирования ВСУ в районе одиннадцати населенных пунктов в Курской области РФ и тринадцати – в Сумской... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T14:12
2024-12-14T14:12
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В ходе дальнейшего наступления российская армия поразила формирования ВСУ в районе одиннадцати населенных пунктов в Курской области РФ и тринадцати – в Сумской области Украины. Потери врага за сутки превысили 200 боевиков, трое сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.Сообщается, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах 11 населенных пунктов в Курской области.В их числе: Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово.В частности, по данным МО РФ, потерпели поражение боевики тяжелой механизированной и трех механизированных бригад, двух танковых и двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ.Кроме того, ударами российской авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника украинских войск в районе 13 населенных пунктов в Сумской области. Среди них: Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Малая Рыбица, Мирополье, Сенное и ЮнаковкаТакже были уничтожены танк и боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.Всего, по данным МО РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 40 460 военнослужащих и тысячи единиц техники, среди которых: танки и бронетранспортеры, боевые бронированные машины и БМП, артиллерийские орудия и пусковые установки реактивных систем залпового огня, том числе HIMARS и MLRS производства США.Накануне, 13 декабря, в Минобороны сообщали, что Курской области уничтожены два британских танка Challenger и 200 боевиков ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво
ВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в плен

Потери ВСУ на Курском направлении составили 200 боевиков – трое сдались в плен

14:12 14.12.2024
 
© Пресс-служба РосгвардииПленный ВСУ
Пленный ВСУ
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В ходе дальнейшего наступления российская армия поразила формирования ВСУ в районе одиннадцати населенных пунктов в Курской области РФ и тринадцати – в Сумской области Украины. Потери врага за сутки превысили 200 боевиков, трое сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах 11 населенных пунктов в Курской области.
В их числе: Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово.
В частности, по данным МО РФ, потерпели поражение боевики тяжелой механизированной и трех механизированных бригад, двух танковых и двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ.
Кроме того, ударами российской авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника украинских войск в районе 13 населенных пунктов в Сумской области. Среди них: Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Малая Рыбица, Мирополье, Сенное и Юнаковка
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ… Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", – сообщили в Минобороны.
Также были уничтожены танк и боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.
Всего, по данным МО РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 40 460 военнослужащих и тысячи единиц техники, среди которых: танки и бронетранспортеры, боевые бронированные машины и БМП, артиллерийские орудия и пусковые установки реактивных систем залпового огня, том числе HIMARS и MLRS производства США.
Накануне, 13 декабря, в Минобороны сообщали, что Курской области уничтожены два британских танка Challenger и 200 боевиков ВСУ.
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