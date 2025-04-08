Рейтинг@Mail.ru
Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/viaduk-vysotoy-s-11-etazhnyy-dom-stroyat-na-trasse-v-obkhod-alushty-1145506989.html
Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты
Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты
На строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T10:01
2025-04-08T10:07
алушта
новости крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ао "вад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145506700_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3e9d1ef1e2e050a09b165f29ba2250c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука.Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.Особое внимание уделили безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой, уточнили строители."Инженерной операции предшествовала большая подготовительная работа", – заявил заместитель генерального директора ВАД по производству Николай Евсюков.В работах задействованы 25 специалистов и 2 крана.Ранее сообщалось, что объездную дорогу вокруг Алушты оборудуют остановками и сделают удобной для местных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в КрымСтроительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы
https://crimea.ria.ru/20250403/kak-remontiruyut-samyy-zhivopisnyy-serpantin-v-krymu-1145411510.html
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145506700_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2fc3265c82997259b07de8436b297072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ао "вад"
Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты

На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров

10:01 08.04.2025 (обновлено: 10:07 08.04.2025)
 
© Пресс-служба "ВАДа"На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
© Пресс-служба "ВАДа"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука.
Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.

"Это металлоконструкция пролетного строения общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн. Ее установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома", – рассказали в пресс-службе ВАД.

Особое внимание уделили безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой, уточнили строители.
"Инженерной операции предшествовала большая подготовительная работа", – заявил заместитель генерального директора ВАД по производству Николай Евсюков.
В работах задействованы 25 специалистов и 2 крана.
© Пресс-служба "ВАДа"На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
1 из 2
На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
2 из 2
На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
© Пресс-служба "ВАДа"
1 из 2
На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
© Пресс-служба "ВАДа"
2 из 2
На трассе в обход Алушты начали собирать виадук высотой 35 метров
© Пресс-служба "ВАДа"
Ранее сообщалось, что объездную дорогу вокруг Алушты оборудуют остановками и сделают удобной для местных жителей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы
Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы
Трасса Алушта-Судак в районе села Весёлое - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
3 апреля, 10:58
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
 
АлуштаНовости КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуАО "ВАД"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
12:25Вода в Евпатории – начата проверка из-за аварии и отключений
12:21"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь
12:07Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца
11:41Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
11:32В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию
11:17Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года
10:58В Крыму проверят безопасность школ и детских садов
10:34Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине
10:21Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
10:03МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе
10:01Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты
09:42В воинских частях России создадут врачебные комиссии
09:28Ракета Победы стартовала с Байконура
09:13В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ
08:52Стабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падает
08:46Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
08:11Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
07:43В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
07:27Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
Лента новостейМолния