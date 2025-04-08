Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука.Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.Особое внимание уделили безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой, уточнили строители."Инженерной операции предшествовала большая подготовительная работа", – заявил заместитель генерального директора ВАД по производству Николай Евсюков.В работах задействованы 25 специалистов и 2 крана.Ранее сообщалось, что объездную дорогу вокруг Алушты оборудуют остановками и сделают удобной для местных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в КрымСтроительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука.
Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.
"Это металлоконструкция пролетного строения общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн. Ее установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома", – рассказали в пресс-службе ВАД.
Особое внимание уделили безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой, уточнили строители.
"Инженерной операции предшествовала большая подготовительная работа", – заявил заместитель генерального директора ВАД по производству Николай Евсюков.
В работах задействованы 25 специалистов и 2 крана.
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