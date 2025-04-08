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Историки объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Историки объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году
Историки объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Историки объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году
Освободив Крым в 1944 году, Красная армия получала стратегический плацдарм для дальнейшего освобождения Европы, также освобождение полуострова предопределило... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T13:46
2025-04-08T13:46
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
мнения
сергей ченнык
сергей колдин
история
крым
фашизм
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Освободив Крым в 1944 году, Красная армия получала стратегический плацдарм для дальнейшего освобождения Европы, также освобождение полуострова предопределило выход из войны союзников Германии – Румынии и Болгарии. Об этом рассказали военные историки Сергей Ченнык и Сергей Колдин в пресс-центре РИА Новости Крым на круглом столе, посвященном годовщине начала Крымской стратегической наступательной операции."Освобождение Крыма давало возможность использовать полуостров как плацдарм для дальнейшего продвижения в Европе, как непотопляемый авианосец в Черном море, чтобы действовать на территории Румынии и Болгарии", - сказал Ченнык.Сергей Колдин отметил, что нацистский вождь Адольф Гитлер настойчиво требовал от своих генералов любой ценой удержать Крым и Севастополь, которые имели стратегическое значение для Германии и ее сателлитов.Завотделом истории Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева в свою очередь обратила внимание на идеологическое значение, которое Гитлер придавал обладанию Крымом. Штаб рейхсляйтера Альфреда Розенберга и подшефная СС организация "Аненербе" пытались доказать принадлежность полуострова Германии, потому что с III века нашей эры здесь проживали готы. Когда стало понятно, что нацистам придется оставить Крым, один из офицеров из ближайшего окружения фюрера говорил о том, что "Гитлер цеплялся за Крым как за свою последнюю розовую мечту о государстве готов", напомнила Агишева.Историк также отметила, что стремительный успех Красной армии в Крыму во многом объяснялся внезапностью удара. Главный удар советские войска нанесли с плацдарма на южном берегу Сиваша. Это стало полной неожиданностью для немцев, ожидавших от Красной армии штурма Перекопа.Позже при освобождении Севастополя эффект неожиданного удара снова сработал. Немцы считали, опираясь на мнение начальника штаба группы армий "Юг" Эриха фон Манштейна, что главный удар советские войска нанесут на Северной стороне. По словам Агишевой, наше командование учло эту уверенность врага и нанесло главный удар с юго-востока под Сапун-горой, а с Северной стороны был нанесен вспомогательный удар."Мы метались между югом и севером (Севастополя), и наши резервы таяли, как масло на солнце", – вспоминал впоследствии начальник штаба 17-й армии генерал-майор Риттер фон Ксиландер.Крымская стратегическая наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. В ней были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате ожесточенных боев советские войска разгромили части вермахта и освободили Крымский полуостров. 9 мая был освобожден Севастополь, спустя еще три дня наши солдаты полностью уничтожили группировку противника на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, мнения, сергей ченнык, сергей колдин, история, крым, фашизм, ссср
Историки объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году

Крым стал плацдармом для дальнейшего освобождения Европы Красной армией – историк

13:46 08.04.2025
 
© Фото: Госархив РФОсвобождение Крыма
Освобождение Крыма
© Фото: Госархив РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Освободив Крым в 1944 году, Красная армия получала стратегический плацдарм для дальнейшего освобождения Европы, также освобождение полуострова предопределило выход из войны союзников Германии – Румынии и Болгарии. Об этом рассказали военные историки Сергей Ченнык и Сергей Колдин в пресс-центре РИА Новости Крым на круглом столе, посвященном годовщине начала Крымской стратегической наступательной операции.
"Освобождение Крыма давало возможность использовать полуостров как плацдарм для дальнейшего продвижения в Европе, как непотопляемый авианосец в Черном море, чтобы действовать на территории Румынии и Болгарии", - сказал Ченнык.
Сергей Колдин отметил, что нацистский вождь Адольф Гитлер настойчиво требовал от своих генералов любой ценой удержать Крым и Севастополь, которые имели стратегическое значение для Германии и ее сателлитов.
"Успешное завершение Днепровско-Карпатской операции (в ходе которой советские войска освободили Правобережную Украину и вступили на территорию Румынии – ред.) и одновременно освобождение Крыма привели к выходу Румынии и последующему ее переходу на нашу сторону. То же самое произошло с Болгарией. Крым в этом плане был очень важным стратегическим регионом. После его освобождения не стало опоры для немцев в черноморском регионе", - указал специалист.
Завотделом истории Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева в свою очередь обратила внимание на идеологическое значение, которое Гитлер придавал обладанию Крымом. Штаб рейхсляйтера Альфреда Розенберга и подшефная СС организация "Аненербе" пытались доказать принадлежность полуострова Германии, потому что с III века нашей эры здесь проживали готы. Когда стало понятно, что нацистам придется оставить Крым, один из офицеров из ближайшего окружения фюрера говорил о том, что "Гитлер цеплялся за Крым как за свою последнюю розовую мечту о государстве готов", напомнила Агишева.
Историк также отметила, что стремительный успех Красной армии в Крыму во многом объяснялся внезапностью удара. Главный удар советские войска нанесли с плацдарма на южном берегу Сиваша. Это стало полной неожиданностью для немцев, ожидавших от Красной армии штурма Перекопа.
Позже при освобождении Севастополя эффект неожиданного удара снова сработал. Немцы считали, опираясь на мнение начальника штаба группы армий "Юг" Эриха фон Манштейна, что главный удар советские войска нанесут на Северной стороне. По словам Агишевой, наше командование учло эту уверенность врага и нанесло главный удар с юго-востока под Сапун-горой, а с Северной стороны был нанесен вспомогательный удар.
"Мы метались между югом и севером (Севастополя), и наши резервы таяли, как масло на солнце", – вспоминал впоследствии начальник штаба 17-й армии генерал-майор Риттер фон Ксиландер.
Крымская стратегическая наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. В ней были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате ожесточенных боев советские войска разгромили части вермахта и освободили Крымский полуостров. 9 мая был освобожден Севастополь, спустя еще три дня наши солдаты полностью уничтожили группировку противника на полуострове.
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Крымская наступательная операция
10:21Инфографика
Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
 
Крым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаМненияСергей ЧенныкСергей КолдинИсторияКрымФашизмСССР
 
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