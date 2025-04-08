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Потери ВСУ на Курском направлении – почти 300 боевиков за сутки

Потери ВСУ на Курском направлении – почти 300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Потери ВСУ на Курском направлении – почти 300 боевиков за сутки

За сутки ВСУ на территории Курской области потеряли почти 300 солдат и 15 машин, сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T13:16

2025-04-08T13:16

2025-04-08T13:37

курская область

новости

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. За сутки ВСУ на территории Курской области потеряли почти 300 солдат и 15 машин, сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, российские бойцы уничтожили танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления беспилотниками.Кроме того, в ходе наступательной операции подразделениям группировки войск "Север" удалось освободить населенный пункт Гуево.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72760 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 боевых бронированных машин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в РоссииБеспилотник повредил железную дорогу на КубаниБеспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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