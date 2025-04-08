https://crimea.ria.ru/20250408/monetnaya-nedelya-v-krymu-gde-mozhno-obmenyat-meloch-1145511001.html

"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь

"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь - РИА Новости Крым, 08.04.2025

"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь

Обменять накопившуюся мелочь в Крыму можно будет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи, сообщили в Банке России. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T12:21

2025-04-08T12:21

2025-04-08T12:21

деньги

банк россии

финансы

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/13/1116381308_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_24b26c15dacbf5a9192eb479f8c4e3b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Обменять накопившуюся мелочь в Крыму можно будет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи, сообщили в Банке России.В этом году к акции на полуострове присоединились девять банков. Их офисы расположены по пятнадцати адресам, поделились в Центробанке."Накопленные дома монеты – это не просто "мелочь", а часть денежного оборота страны. Возврат монет в обращение помогает снижать затраты на их чеканку", – пояснил он."Монетная неделя" - всероссийская акция. Она пройдет с 7 по 19 апреля. В этом году количество участников по всей стране увеличилось в пять раз. Сдать монеты можно в 34 тысячах торговых точек и в 4 тысячах отделений банков. Адреса банков, куда можно принести мелочь, есть на сайте монетнаянеделя.рф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя"В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монетыЗачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монетОткажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, банк россии, финансы, крым, новости крыма