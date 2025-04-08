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"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь
"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь - РИА Новости Крым, 08.04.2025
"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь
Обменять накопившуюся мелочь в Крыму можно будет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи, сообщили в Банке России. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T12:21
2025-04-08T12:21
деньги
банк россии
финансы
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Обменять накопившуюся мелочь в Крыму можно будет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи, сообщили в Банке России.В этом году к акции на полуострове присоединились девять банков. Их офисы расположены по пятнадцати адресам, поделились в Центробанке."Накопленные дома монеты – это не просто "мелочь", а часть денежного оборота страны. Возврат монет в обращение помогает снижать затраты на их чеканку", – пояснил он."Монетная неделя" - всероссийская акция. Она пройдет с 7 по 19 апреля. В этом году количество участников по всей стране увеличилось в пять раз. Сдать монеты можно в 34 тысячах торговых точек и в 4 тысячах отделений банков. Адреса банков, куда можно принести мелочь, есть на сайте монетнаянеделя.рф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя"В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монетыЗачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монетОткажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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деньги, банк россии, финансы, крым, новости крыма
"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь

Обменять монеты на банкноты можно будет в пяти городах Крыма – Центробанк

12:21 08.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Обменять накопившуюся мелочь в Крыму можно будет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи, сообщили в Банке России.
В этом году к акции на полуострове присоединились девять банков. Их офисы расположены по пятнадцати адресам, поделились в Центробанке.
Чтобы сдать мелочь, при себе необходимо иметь только паспорт и накопленный "капитал". Монеты можно обменять на наличные купюры или зачислить на свой банковский счет. Ограничений по сумме и комиссий нет. По словам руководителя отделения Банка России по Крыму Игоря Цветкова, примут любые монеты, выпущенные с 97-го года, даже поврежденные или потемневшие.
"Накопленные дома монеты – это не просто "мелочь", а часть денежного оборота страны. Возврат монет в обращение помогает снижать затраты на их чеканку", – пояснил он.
"Монетная неделя" - всероссийская акция. Она пройдет с 7 по 19 апреля. В этом году количество участников по всей стране увеличилось в пять раз. Сдать монеты можно в 34 тысячах торговых точек и в 4 тысячах отделений банков. Адреса банков, куда можно принести мелочь, есть на сайте монетнаянеделя.рф.
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