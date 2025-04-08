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В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию
В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию
Россельхознадзор отозвал 29 деклараций на продукцию животного происхождения производителей Крыма и Севастополя, сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T11:32
2025-04-08T11:32
2025-04-08T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Россельхознадзор отозвал 29 деклараций на продукцию животного происхождения производителей Крыма и Севастополя, сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении.По данным надзорного органа, в первом квартале текущего года на полуострове зафиксировано 25 случаев недостоверного декларирования животной продукции, семь из них – с фальсифицированными протоколами. В остальных случаях отсутствуют необходимые исследования по заявленным декларациям.В управлении отметили, все составленные акты и вынесенные по ним решения о недействительности деклараций довели до сведений юридических лиц и ИП.Информация об отмене деклараций внесена в Единый реестр сертификатов и деклараций на сайте "Росаккредитация".Мониторинг соблюдения обязательных требований и анализ данных об объектах контроля ведется должностными лицами территориального управления на постоянной основе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько безопасны ранние овощи в КрымуШесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин РоссельхознадзоромСколько в Крыму фальсификата молока и мяса
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россельхознадзор, росаккредитация, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, фальсификат
В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию
В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на продукцию местных производителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Россельхознадзор отозвал 29 деклараций на продукцию животного происхождения производителей Крыма и Севастополя, сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении.
По данным надзорного органа, в первом квартале текущего года на полуострове зафиксировано 25 случаев недостоверного декларирования животной продукции, семь из них – с фальсифицированными протоколами. В остальных случаях отсутствуют необходимые исследования по заявленным декларациям.
"Еще в 4 случаях приняты решения о признании недействительными деклараций по фактам несоответствия продукции обязательным требованиям технических регламентов или обязательным требованиям ФЗ "О техническом регулировании". Таким образом, в целях противодействия незаконному обороту подконтрольной продукции всего признаны недействительными 29 деклараций", – уточнили в Россельхознадзоре.
В управлении отметили, все составленные акты и вынесенные по ним решения о недействительности деклараций довели до сведений юридических лиц и ИП.
Информация об отмене деклараций внесена в Единый реестр сертификатов и деклараций на сайте "Росаккредитация".
Мониторинг соблюдения обязательных требований и анализ данных об объектах контроля ведется должностными лицами территориального управления на постоянной основе.
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