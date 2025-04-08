https://crimea.ria.ru/20250408/v-krymu-i-sevastopole-otozvali-29-deklaratsiy-na-mestnuyu-produktsiyu-1145508673.html

В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию

В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию

Россельхознадзор отозвал 29 деклараций на продукцию животного происхождения производителей Крыма и Севастополя, сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T11:32

2025-04-08T11:32

2025-04-08T11:32

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Россельхознадзор отозвал 29 деклараций на продукцию животного происхождения производителей Крыма и Севастополя, сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении.По данным надзорного органа, в первом квартале текущего года на полуострове зафиксировано 25 случаев недостоверного декларирования животной продукции, семь из них – с фальсифицированными протоколами. В остальных случаях отсутствуют необходимые исследования по заявленным декларациям.В управлении отметили, все составленные акты и вынесенные по ним решения о недействительности деклараций довели до сведений юридических лиц и ИП.Информация об отмене деклараций внесена в Единый реестр сертификатов и деклараций на сайте "Росаккредитация".Мониторинг соблюдения обязательных требований и анализ данных об объектах контроля ведется должностными лицами территориального управления на постоянной основе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько безопасны ранние овощи в КрымуШесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин РоссельхознадзоромСколько в Крыму фальсификата молока и мяса

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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