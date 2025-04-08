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В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы
В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы
В Севастополе начали украшать автобусы к празднику 9 мая, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T14:11
2025-04-08T14:11
2025-04-08T14:11
михаил развожаев
новости севастополя
80 лет победы
память
транспорт
автобус
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начали украшать автобусы к празднику 9 мая, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.По его словам, уже сегодня на городские маршруты вышли первые автобусы и троллейбусы с символикой 80-летия Победы. Всего же в Севастополе украсят 66 транспортных средств, в том числе частных перевозчиков.Оформление выполняют в едином для всей страны стиле. Корпус авто украсят георгиевские ленты и изображение знаменитой скульптуры "Родина-мать зовет!", отметил губернатор Севастополя."Уверен, что транспорт, оформленный в таком стиле создаст праздничное настроение на улицах Севастополя", – подытожил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великая Отечественная война в музейных экспозициях КрымаКрымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войныРакета Победы стартовала с Байконура
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михаил развожаев, новости севастополя, 80 лет победы, память, транспорт, автобус, великая отечественная война
В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы
В Севастополе украсят автобусы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начали украшать автобусы к празднику 9 мая, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
По его словам, уже сегодня на городские маршруты вышли первые автобусы и троллейбусы с символикой 80-летия Победы. Всего же в Севастополе украсят 66 транспортных средств, в том числе частных перевозчиков.
"После нанесения наклеек, сверху их покрывают специальным лаком – так за ними проще ухаживать, и они на более длительное время сохраняют цвет", – поделился Развозжаев.
Оформление выполняют в едином для всей страны стиле. Корпус авто украсят георгиевские ленты и изображение знаменитой скульптуры "Родина-мать зовет!", отметил губернатор Севастополя.
"Уверен, что транспорт, оформленный в таком стиле создаст праздничное настроение на улицах Севастополя", – подытожил глава региона.
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