https://crimea.ria.ru/20250408/v-sevastopole-ukrasyat-avtobusy-ko-dnyu-velikoy-pobedy-1145514868.html

В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы

В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой Победы

В Севастополе начали украшать автобусы к празднику 9 мая, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T14:11

2025-04-08T14:11

2025-04-08T14:11

михаил развожаев

новости севастополя

80 лет победы

память

транспорт

автобус

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начали украшать автобусы к празднику 9 мая, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.По его словам, уже сегодня на городские маршруты вышли первые автобусы и троллейбусы с символикой 80-летия Победы. Всего же в Севастополе украсят 66 транспортных средств, в том числе частных перевозчиков.Оформление выполняют в едином для всей страны стиле. Корпус авто украсят георгиевские ленты и изображение знаменитой скульптуры "Родина-мать зовет!", отметил губернатор Севастополя."Уверен, что транспорт, оформленный в таком стиле создаст праздничное настроение на улицах Севастополя", – подытожил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великая Отечественная война в музейных экспозициях КрымаКрымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войныРакета Победы стартовала с Байконура

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, 80 лет победы, память, транспорт, автобус, великая отечественная война