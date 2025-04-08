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Российские войска освободили Гуево в Курской области
Российские войска освободили Гуево в Курской области - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Российские войска освободили Гуево в Курской области
Российские военные освободили Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T12:46
2025-04-08T12:46
2025-04-08T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны. Накануне российские бойцы группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиМинобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили Гуево в Курской области
Российские военные освободили Гуево в Курской области - Минобороны
12:46 08.04.2025 (обновлено: 12:50 08.04.2025)