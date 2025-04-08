https://crimea.ria.ru/20250408/rossiyskie-voyska-osvobodili-guevo-v-kurskoy-oblasti-1145513052.html

Российские войска освободили Гуево в Курской области

Российские войска освободили Гуево в Курской области - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Российские войска освободили Гуево в Курской области

Российские военные освободили Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T12:46

2025-04-08T12:46

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россия

новости сво

курская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны. Накануне российские бойцы группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиМинобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье

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курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)