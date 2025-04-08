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МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе
МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.04.2025
МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе
Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T10:03
2025-04-08T10:15
мтс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове. Об этом завили в Федеральной антимонопольной службе.По информации ФАС, новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, полностью роуминг отменят не позднее 30 июня 2025 года. Ранее служба признала оператора нарушителем антимонопольного законодательства (а именно пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции") и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Крымского полуострова.Компания обжаловала решение и предписание ФАС, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.Ранее роуминг в Крыму и Севастополе отменили мобильные операторы Мегафон и Yota, оператор "Билайн" с 1 января 2025 года предоставляет голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет с 8 октября 2024 года. "Ростелеком" также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мтс, роуминг, крым, новости крыма, севастополь, мобильная связь, фас (федеральная антимонопольная служба), новости
МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе

МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе до 30 июня 2025 года - ФАС

10:03 08.04.2025 (обновлено: 10:15 08.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове. Об этом завили в Федеральной антимонопольной службе.
"Компания уведомила ФАС России о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана", - говорится в сообщении.
По информации ФАС, новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, полностью роуминг отменят не позднее 30 июня 2025 года.
Ранее служба признала оператора нарушителем антимонопольного законодательства (а именно пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции") и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Крымского полуострова.
Компания обжаловала решение и предписание ФАС, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.
Ранее роуминг в Крыму и Севастополе отменили мобильные операторы Мегафон и Yota, оператор "Билайн" с 1 января 2025 года предоставляет голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет с 8 октября 2024 года. "Ростелеком" также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе.
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МТСРоумингКрымНовости КрымаСевастопольМобильная связьФАС (Федеральная антимонопольная служба)Новости
 
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