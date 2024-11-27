Рейтинг@Mail.ru
Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241127/esche-odin-mobilnyy-operator-otmenil-rouming-v-krymu-1142164944.html
Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T10:17
2024-11-27T10:17
крым
новости крыма
ростелеком
мобильная связь
роуминг
фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132489470_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ecd729b313fa8468bf4e056aefbb64a2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Ранее отмену наценки за связь в Крыму осуществил сотовый оператор "Т2 Мобайл". ПАО "Вымпелком" ("Билайн) сообщило об отмене роуминга с 1 января 2025 года. "Мегафон" исполнит предписание службы не позднее 28 февраля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132489470_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_688c6ac0f62d191717f8cc3edc0c9a9f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ростелеком, мобильная связь, роуминг, фас (федеральная антимонопольная служба), россия
Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму

"Ростелеком" отменил доплаты за роуминг в Крыму и Севастополе – ФАС

10:17 27.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"С 20 ноября 2024 года во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана", - говорится в сообщении.
Ранее отмену наценки за связь в Крыму осуществил сотовый оператор "Т2 Мобайл". ПАО "Вымпелком" ("Билайн) сообщило об отмене роуминга с 1 января 2025 года. "Мегафон" исполнит предписание службы не позднее 28 февраля 2025 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников
60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
 
КрымНовости КрымаРостелекомМобильная связьРоумингФАС (Федеральная антимонопольная служба)Россия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Над Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников
12:21С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником
12:17Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу
12:11В России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублей
12:07В Севастополе открыли рейд
11:52В Запорожской области устранили последствия повреждения ЛЭП
11:26На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
11:17Из Севастополя выдворили мигрантов
10:53В Севастополе ПВО уничтожила еще три беспилотника
10:25Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно
10:17Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
10:07В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима
09:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:41Воздушная атака ВСУ на Севастополь: средства ПВО сбили две цели
09:37В Евпатории будет громко - жителей просят сохранять спокойствие
09:31Путин распорядился установить День морской пехоты
09:16В Севастополе объявлена воздушная тревога
09:16Дружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана
09:08В Севастополе закрыли рейд
09:02Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов
Лента новостейМолния