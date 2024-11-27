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Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T10:17
2024-11-27T10:17
2024-11-27T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Ранее отмену наценки за связь в Крыму осуществил сотовый оператор "Т2 Мобайл". ПАО "Вымпелком" ("Билайн) сообщило об отмене роуминга с 1 января 2025 года. "Мегафон" исполнит предписание службы не позднее 28 февраля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
"Ростелеком" отменил доплаты за роуминг в Крыму и Севастополе – ФАС