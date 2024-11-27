https://crimea.ria.ru/20241127/esche-odin-mobilnyy-operator-otmenil-rouming-v-krymu-1142164944.html

Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму

Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму

Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T10:17

2024-11-27T10:17

2024-11-27T10:17

крым

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ростелеком

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роуминг

фас (федеральная антимонопольная служба)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Ранее отмену наценки за связь в Крыму осуществил сотовый оператор "Т2 Мобайл". ПАО "Вымпелком" ("Билайн) сообщило об отмене роуминга с 1 января 2025 года. "Мегафон" исполнит предписание службы не позднее 28 февраля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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