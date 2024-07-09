https://crimea.ria.ru/20240709/v-krymu-operatora-svyazi-oshtrafovali-za-zvonki-moshennikov-1138710960.html

В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников

В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников

В Крыму оператор связи полуил штраф за неподключение к системе блокирования звонков, поступающих гражданам от телефонных мошенников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T12:42

2024-07-09T12:42

2024-07-09T12:42

мобильная связь

мошенничество

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму оператор связи полуил штраф за неподключение к системе блокирования звонков, поступающих гражданам от телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В этой связи в отношении оператора возбудили административное дело. Размер штрафа составил 300 тыс. рублей, уточнили в надзорном ведомстве.За последние полтора года суды в Крыму оштрафовали операторов сотовой связи на 1,2 миллиона рублей за пропуски звонков от мошенников, всего за этот период суды вынесли пять решений по соответствующим административным делам.Читайте также на РИА Новости Крым:Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в КрымуМобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильная связь, мошенничество, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, закон и право