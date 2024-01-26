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Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
Правительство России утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T21:26
2024-01-26T21:26
2024-01-26T21:35
мобильная связь
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правительство россии
михаил мишустин
телефон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Согласно новым правилам, абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Также оператор вправе разорвать договор с абонентом в случае, если он не пользуется связью 90 календарных дней.В обновленной редакции правил прописано, что оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Оператор может уведомлять абонента в его личном кабинете на сайте, через смс-оповещения или во время телефонного звонка.Информировать об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, оператор может в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении.Также оператор вправе не начинать обслуживание по продаже сим-карт юридическим лицам, если нет данных о сотрудниках, которым выдана сим-карта, или сведения являются недостоверными.Читайте также на РИА Новости Крым:МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифахТри мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильногоФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
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мобильная связь, новости, правительство россии, михаил мишустин, телефон
Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
Мобильный оператор сможет разорвать договор, если абонент не пользуется связью 90 дней
21:26 26.01.2024 (обновлено: 21:35 26.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым.
Правительство России утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила оказания услуг телефонной связи. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу", – цитирует документ РИА Новости.
Согласно новым правилам, абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Также оператор вправе разорвать договор с абонентом в случае, если он не пользуется связью 90 календарных дней.
В обновленной редакции правил прописано, что оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Оператор может уведомлять абонента в его личном кабинете на сайте, через смс-оповещения или во время телефонного звонка.
Информировать об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, оператор может в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении.
Также оператор вправе не начинать обслуживание по продаже сим-карт юридическим лицам, если нет данных о сотрудниках, которым выдана сим-карта, или сведения являются недостоверными.
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