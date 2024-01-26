https://crimea.ria.ru/20240126/mobilnyy-operator-smozhet-razorvat-dogovor-s-abonentom--prichina-1134487302.html

Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина

Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина

Правительство России утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T21:26

2024-01-26T21:26

2024-01-26T21:35

мобильная связь

новости

правительство россии

михаил мишустин

телефон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Согласно новым правилам, абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Также оператор вправе разорвать договор с абонентом в случае, если он не пользуется связью 90 календарных дней.В обновленной редакции правил прописано, что оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Оператор может уведомлять абонента в его личном кабинете на сайте, через смс-оповещения или во время телефонного звонка.Информировать об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, оператор может в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении.Также оператор вправе не начинать обслуживание по продаже сим-карт юридическим лицам, если нет данных о сотрудниках, которым выдана сим-карта, или сведения являются недостоверными.Читайте также на РИА Новости Крым:МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифахТри мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильногоФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильная связь, новости, правительство россии, михаил мишустин, телефон