https://crimea.ria.ru/20231030/tri-mobilnykh-operatora-otmenyayut-platu-za-razdachu-interneta-s-mobilnogo-1132407915.html

Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного

Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного

Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T10:08

2023-10-30T10:08

2023-10-30T10:13

фас (федеральная антимонопольная служба)

мобильная связь

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новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Tele2" - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.Также уточняется, что с 22 ноября "Теле2" планирует отменить плату для вновь присоединившихся абонентов, а с 19 декабря ее отменят для всех абонентов этого оператора."Билайн" до 1 декабря исключит плату в тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифов с безлимитным интернетом оператор проводит оценку сроков, когда технически будет возможно прекратить взимание такой платы.Сроки исполнения предупреждений продлены, добавили в антимонопольной службе.Что касается оператора МТС, то компания уведомила ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в КрымуПлату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), мобильная связь, интернет, новости, общество