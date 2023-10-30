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Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного
Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного
Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T10:08
2023-10-30T10:13
фас (федеральная антимонопольная служба)
мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Tele2" - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.Также уточняется, что с 22 ноября "Теле2" планирует отменить плату для вновь присоединившихся абонентов, а с 19 декабря ее отменят для всех абонентов этого оператора."Билайн" до 1 декабря исключит плату в тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифов с безлимитным интернетом оператор проводит оценку сроков, когда технически будет возможно прекратить взимание такой платы.Сроки исполнения предупреждений продлены, добавили в антимонопольной службе.Что касается оператора МТС, то компания уведомила ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в КрымуПлату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
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Новости
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фас (федеральная антимонопольная служба), мобильная связь, интернет, новости, общество
Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильного

ФАС: три мобильных оператора отменят плату для абонентов за раздачу интернет-трафика

10:08 30.10.2023 (обновлено: 10:13 30.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка смотрит в мобильный телефон
Девушка смотрит в мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Tele2" - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
"С 23 октября Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Также уточняется, что с 22 ноября "Теле2" планирует отменить плату для вновь присоединившихся абонентов, а с 19 декабря ее отменят для всех абонентов этого оператора.
"Билайн" до 1 декабря исключит плату в тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифов с безлимитным интернетом оператор проводит оценку сроков, когда технически будет возможно прекратить взимание такой платы.
Сроки исполнения предупреждений продлены, добавили в антимонопольной службе.
Что касается оператора МТС, то компания уведомила ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Мобильная связьИнтернетНовостиОбщество
 
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