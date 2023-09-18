Рейтинг@Mail.ru
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230918/platu-za-razdachu-interneta-s-mobilnogo-otmenyat--za-delo-vzyalas-fas-1131490629.html
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T12:52
2023-09-18T12:52
фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
мобильная связь
общество
новости
интернет
цены и тарифы
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126899524_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_629d0ea56e5b2ae369e3248a3f815687.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.По данным антимонопольной службы, в ее адрес поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов. По результатам проверки в действиях операторов связи нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим ФАС России выдала четырем компаниям предупреждения о недопущении подобных действий."Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства", - резюмировали в ведомстве.Уточняется, что в августе 2023 года ФАС России направила операторам соответствующие запросы, однако достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуРоуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить к летуФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126899524_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_4918e8eb2394450ad8017d94473ae77d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фас (федеральная антимонопольная служба), россия, мобильная связь, общество, новости, интернет, цены и тарифы, закон и право
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС

ФАС потребовала от МТС, Мегафона, Билайна и Теле2 отменить плату за раздачу трафика

12:52 18.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота с гаджетами
Работа с гаджетами - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
"МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств", - говорится в сообщении ведомства.
По данным антимонопольной службы, в ее адрес поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов. По результатам проверки в действиях операторов связи нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим ФАС России выдала четырем компаниям предупреждения о недопущении подобных действий.
"Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства", - резюмировали в ведомстве.
Уточняется, что в августе 2023 года ФАС России направила операторам соответствующие запросы, однако достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить к лету
ФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму
 
ФАС (Федеральная антимонопольная служба)РоссияМобильная связьОбществоНовостиИнтернетЦены и тарифыЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области
13:56Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном
13:42Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой
13:26РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов
13:17Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ
12:52Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
12:41Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
12:23Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота
11:33Группировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
11:14На Крым надвигается затяжной шторм
10:54Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины
10:42В четырех районах Крыма будут отключать газ
10:32ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина
09:54Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход
09:47Крым был украден у России: власти республики идут в суд
09:28Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе
09:14Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились
08:33Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
08:16Мощные взрывы звучат в Одессе, Хмельницком и Херсоне
07:57В Италии произошло сильное землетрясение
Лента новостейМолния