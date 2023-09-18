https://crimea.ria.ru/20230918/platu-za-razdachu-interneta-s-mobilnogo-otmenyat--za-delo-vzyalas-fas-1131490629.html

Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС

Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС

Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T12:52

2023-09-18T12:52

2023-09-18T12:52

фас (федеральная антимонопольная служба)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.По данным антимонопольной службы, в ее адрес поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов. По результатам проверки в действиях операторов связи нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим ФАС России выдала четырем компаниям предупреждения о недопущении подобных действий."Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства", - резюмировали в ведомстве.Уточняется, что в августе 2023 года ФАС России направила операторам соответствующие запросы, однако достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуРоуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить к летуФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), россия, мобильная связь, общество, новости, интернет, цены и тарифы, закон и право