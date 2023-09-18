https://crimea.ria.ru/20230918/platu-za-razdachu-interneta-s-mobilnogo-otmenyat--za-delo-vzyalas-fas-1131490629.html
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T12:52
2023-09-18T12:52
2023-09-18T12:52
фас (федеральная антимонопольная служба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.По данным антимонопольной службы, в ее адрес поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов. По результатам проверки в действиях операторов связи нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим ФАС России выдала четырем компаниям предупреждения о недопущении подобных действий."Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства", - резюмировали в ведомстве.Уточняется, что в августе 2023 года ФАС России направила операторам соответствующие запросы, однако достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуРоуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить к летуФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму
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фас (федеральная антимонопольная служба), россия, мобильная связь, общество, новости, интернет, цены и тарифы, закон и право
Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
ФАС потребовала от МТС, Мегафона, Билайна и Теле2 отменить плату за раздачу трафика
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба обязала операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
"МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств", - говорится в сообщении ведомства.
По данным антимонопольной службы, в ее адрес поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов. По результатам проверки в действиях операторов связи нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим ФАС России выдала четырем компаниям предупреждения о недопущении подобных действий.
"Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства", - резюмировали в ведомстве.
Уточняется, что в августе 2023 года ФАС России направила операторам соответствующие запросы, однако достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили.
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