https://crimea.ria.ru/20230404/fas-vozbudila-delo-protiv-operatora-mobilnoy-svyazi-v-krymu-1127973971.html

ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму

ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму - РИА Новости Крым, 04.04.2023

ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T14:39

2023-04-04T14:39

2023-04-04T14:41

фас (федеральная антимонопольная служба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФАС.В ведомстве считают, что это ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Республики Крым и Севастополя, а также их абонентов.По результатам анализа экономической обоснованности служба пришла к выводу, что у оператора есть возможности снизить роуминговые ставки, отметили в ФАС. Это даст возможность перед сезоном отпусков оптимизировать тарифы для абонентов до уровня, действующего на всей территории РФ.В ведомстве также добавили, что в случае установления вины оператору грозит штраф.ООО "К-Телеком" (бренд Win mobile) с 2014 года оказывает услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Оператор является одним из крупнейших поставщиков связи на территории Крымского полуострова. Связью от Win mobile пользуется больше 2,5 тыс. предприятий и организаций Крыма, представляющих разные сферы деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить к летуВсегда на связи: Win mobile провел модернизацию мобильной сети в КрымуФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230314/krymskiy-operator-svyazi-zakhodit-v-novye-regiony-rossii-1127527600.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), крым, мобильная связь, общество, цены и тарифы, закон и право, новости крыма