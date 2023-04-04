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ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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https://crimea.ria.ru/20230404/fas-vozbudila-delo-protiv-operatora-mobilnoy-svyazi-v-krymu-1127973971.html
ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму - РИА Новости Крым, 04.04.2023
ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T14:39
2023-04-04T14:41
фас (федеральная антимонопольная служба)
крым
мобильная связь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФАС.В ведомстве считают, что это ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Республики Крым и Севастополя, а также их абонентов.По результатам анализа экономической обоснованности служба пришла к выводу, что у оператора есть возможности снизить роуминговые ставки, отметили в ФАС. Это даст возможность перед сезоном отпусков оптимизировать тарифы для абонентов до уровня, действующего на всей территории РФ.В ведомстве также добавили, что в случае установления вины оператору грозит штраф.ООО "К-Телеком" (бренд Win mobile) с 2014 года оказывает услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Оператор является одним из крупнейших поставщиков связи на территории Крымского полуострова. Связью от Win mobile пользуется больше 2,5 тыс. предприятий и организаций Крыма, представляющих разные сферы деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить к летуВсегда на связи: Win mobile провел модернизацию мобильной сети в КрымуФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму
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фас (федеральная антимонопольная служба), крым, мобильная связь, общество, цены и тарифы, закон и право, новости крыма
ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму

ФАС возбудила дело против крымского мобильного оператора "К-Телеком" из-за цен на роуминг

14:39 04.04.2023 (обновлено: 14:41 04.04.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФАС.
"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "К-Телеком". Оператор подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по межоператорскому взаимодействию. Средневзвешенные тарифы, установленные крымской компанией, превысили себестоимость услуг по межоператорскому роуминговому взаимодействию", – говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что это ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Республики Крым и Севастополя, а также их абонентов.
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По результатам анализа экономической обоснованности служба пришла к выводу, что у оператора есть возможности снизить роуминговые ставки, отметили в ФАС. Это даст возможность перед сезоном отпусков оптимизировать тарифы для абонентов до уровня, действующего на всей территории РФ.
В ведомстве также добавили, что в случае установления вины оператору грозит штраф.
ООО "К-Телеком" (бренд Win mobile) с 2014 года оказывает услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Оператор является одним из крупнейших поставщиков связи на территории Крымского полуострова. Связью от Win mobile пользуется больше 2,5 тыс. предприятий и организаций Крыма, представляющих разные сферы деятельности.
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